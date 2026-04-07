Familia de Yeison Jiménez reveló el legado que dejó el cantante antes de morir: ¿de qué se trata?

En las últimas horas, la familia del cantante Yeison Jiménez, volvió a emocionar en redes sociales al revelar una noticia relacionada con el legado musical que dejó antes de su fallecimiento.

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¿Cuál fue el legado que Yeison Jiménez dejó antes de fallecer?

Tras su dolorosa partida el pasado 10 de enero de 2026, el Jiménez continúa siendo recordado no solo por sólida carrera que construyó a lo largo de su vida, sino también por los proyectos musicales que dejó adelantados y que poco a pocos han ido saliendo a la luz.

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Recientemente, sus familiares, dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que Yeison le dejó lista una canción que sería interpretada por su colega Ciro Quiñonez, gesto que ha sido interpretado por muchos de sus seguidores como una "herencia musical".

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"Esta canción que Yei escribió para @ciroquinonez es reflejo de esa amistad y de ese deseo genuino de verlo grande", señala la última publicación de la cuenta del fallecido cantante.

¿Cuál fue la canción que Yeison Jiménez dejó lista antes de morir?

Según lo explica la descripción del post, este lanzamiento no responde a ningún tipo de oportunidad, sino más bien a un vínculo real, a una historia que comparten los dos artistas que fue escrita desde el cariño, la verdad y sobre todo "desde los corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo".

Yeison Jiménez dejó canción escrita antes de fallecer. Foto | Canal RCN.

"Porque hay voces que no se apagan… solo encuentran nuevas formas de seguir sonando", se puede leer en la publicación.

A propósito del anuncio sobre la canción que lanzará Ciro Quiñonez, cabe recordar que, tras su fallecimiento, la familia del cantante también ha compartido otras producciones inéditas. Entre ellas, la canción ‘Con el corazón’, una colaboración con Maluma que ya había sido grabada antes del trágico accidente.

Como era de esperarse, la revelación de los seres queridos del cantante, ha generado todo tipo de reacciones en redes, en donde sus seguidores se han mostrado expectantes por escuchar lo que sería otro éxito del cantante, en esa oportunidad en la voz del cucuteño Ciro, quien en vida fue uno de sus amigos más cercanos.