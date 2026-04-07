Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Familia de Yeison Jiménez reveló el legado que dejó el cantante antes de morir: ¿de qué se trata?

En las últimas horas, la familia del cantante Yeison Jiménez, hizo un importante anuncio que generó sorpresa entre los seguidores del cantante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland - Imagen de un sombrero a blanco y negro.
Familia de Yeison Jiménez hizo importante anuncio en redes. Foto | Canal RCN - Freepik.

En las últimas horas, la familia del cantante Yeison Jiménez, volvió a emocionar en redes sociales al revelar una noticia relacionada con el legado musical que dejó antes de su fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el legado que Yeison Jiménez dejó antes de fallecer?

Tras su dolorosa partida el pasado 10 de enero de 2026, el Jiménez continúa siendo recordado no solo por sólida carrera que construyó a lo largo de su vida, sino también por los proyectos musicales que dejó adelantados y que poco a pocos han ido saliendo a la luz.

Artículos relacionados

Recientemente, sus familiares, dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram que Yeison le dejó lista una canción que sería interpretada por su colega Ciro Quiñonez, gesto que ha sido interpretado por muchos de sus seguidores como una "herencia musical".

Artículos relacionados

"Esta canción que Yei escribió para @ciroquinonez es reflejo de esa amistad y de ese deseo genuino de verlo grande", señala la última publicación de la cuenta del fallecido cantante.

¿Cuál fue la canción que Yeison Jiménez dejó lista antes de morir?

Según lo explica la descripción del post, este lanzamiento no responde a ningún tipo de oportunidad, sino más bien a un vínculo real, a una historia que comparten los dos artistas que fue escrita desde el cariño, la verdad y sobre todo "desde los corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo".

Yeison Jiménez en el Megaland.
Yeison Jiménez dejó canción escrita antes de fallecer. Foto | Canal RCN.

"Porque hay voces que no se apagan… solo encuentran nuevas formas de seguir sonando", se puede leer en la publicación.

A propósito del anuncio sobre la canción que lanzará Ciro Quiñonez, cabe recordar que, tras su fallecimiento, la familia del cantante también ha compartido otras producciones inéditas. Entre ellas, la canción ‘Con el corazón’, una colaboración con Maluma que ya había sido grabada antes del trágico accidente.

Como era de esperarse, la revelación de los seres queridos del cantante, ha generado todo tipo de reacciones en redes, en donde sus seguidores se han mostrado expectantes por escuchar lo que sería otro éxito del cantante, en esa oportunidad en la voz del cucuteño Ciro, quien en vida fue uno de sus amigos más cercanos.

Yeison Jiménez en Los Premios Juventud.
Familia de Yeison Jiménez compartió el legado que dejó Yeison Jiménez antes de morir. Foto | Rodrigo Varela.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota Lina Tejeiro

Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota; esto dijo

Lina Tejeiro conmovió en redes al recordar a su mascota fallecida y compartir fotografías de los momentos que vivieron juntos.

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex se despacha con su exempleada tras acusaciones: esto sacó a la luz

Tras las declaraciones de la exempleada de Alexa Torrex a Jhorman Toloza, él se despachó al respecto, sacando a la luz sus versiones.

Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer reveló crisis en su matrimonio con J Balvin: esto pasó

Valentina Ferrer causó revuelo en redes sociales al revelar un video en el que expone el momento en el que J Balvi está enojado.

Lo más superlike

Revelan la causa de muerte de participante de famosa serie tras caer al mar Viral

Revelan la causa de muerte de participante de famosa serie tras caer al mar: ¿cuál es?

Revelan la causa de muerte de participante de serie tras caer al mar en un accidente durante jornada de pesca.

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Carla Giraldo dio importantes noticias a los habitantes. Carla Giraldo

Carla Giraldo entró a La casa de los famosos a revolucionar la convivencia; esto fue lo que anunció

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos