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Aída Victoria Merlano causa revuelo al decir que ya no puede hablar de su vida en redes, ¿por qué?

Aída Victoria Merlano dijo que ya no puede contar detalles de su vida causando revuelo en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano diciendo que ya no puede contar nada en redes sobre su vida
Aida Victoria Merlano causa revuelo al decir que ya no puede hablarle a sus seguidores de su vida. (Foto: Canal RCN)

Aída Victoria Merlano causó reacciones luego de decir que sus redes sociales eran su lugar seguro y que ahora no puede compartir información como antes.

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¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre sus redes sociales?

La barranquillera compartió un video en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, en el que se le puede ver dentro de su auto mientras habla directamente a la cámara sobre su experiencia en redes sociales.

Aida Victoria Merlano diciendo que ya no puede contar nada en redes sobre su vida
Aida Victoria Merlano causa revuelo al decir que ya no puede hablarle a sus seguidores de su vida. (Foto: Canal RCN)

En el video, Aída Victoria expresó: “Yo extraño tanto cuando este era mi espacio seguro, cuando contaba historias de mi vida, pero en algún momento se le ocurrió a la prensa que mi vida era interesante para sacar titulares que a nadie le importan”, dijo mientras alzaba la voz y hacía énfasis en las últimas palabras.

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En el video la influencer barranquillera también mencionó que, según su percepción, solo un pequeño porcentaje de las personas realmente está interesado en su vida, haciendo referencia a quienes siguen su contenido de manera constante.

Además, agregó: “Yo ya siento que no puedo venir a contar mis choco aventuras porque automáticamente…”, explicando que, al mencionar ciertas situaciones, su nombre termina siendo parte de titulares, lo que ha cambiado la forma en la que comparte su día a día.

¿Qué reacciones generó el video de Aída Victoria Merlano?

Como era de esperarse, el video generó una ola de reacciones por parte de los usuarios esta red social. En los comentarios, varios seguidores respondieron a sus palabras con distintos mensajes.

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Algunos escribieron: “Ud me enseñó a ser chismosa, me gusta escuchar tus vivencias y sufro hasta con ellas” o “Es normal amar tanto a Aída Victoria”.

Aida Victoria Merlano diciendo que ya no puede contar nada en redes sobre su vida
Aida Victoria Merlano causa revuelo al decir que ya no puede hablarle a sus seguidores de su vida. (Foto: Canal RCN)

Otros también comentaron: “Muchas te admiramos, mi estimada Aída, lo que sea que te haga feliz… y si no, igualmente te apoyamos”.

Asimismo, hubo quienes mencionaron: “Buenísimas tus chocoaventuras 😂😂, yo quiero tener mínimo una chocoaventura”.

Pese a sus declaraciones sobre no contar nada, Aida Victoria Merlano suele compartir muchos detalles sobre su día a día y también sobre su bebé, en los que deja ver su rol como madre del pequeño de 9 meses.

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