Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota; esto dijo

Una publicación de Lina Tejeiro generó conversación entre los internautas, luego de que evocara algunos recuerdos junto un ser especial que falleció a finales del 2025.

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¿Qué fallecimiento recordó Lina Tejeiro?

La actriz colombiana Lina Tejeiro ha enfrentado la pérdida de uno de sus compañeros más cercanos. Se trata de Romeo, su perro de raza Pomerania, que estuvo con ella durante ocho años.

Lina Tejeiro recordó el fallecimiento de su mascota / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El fallecimiento ocurrió en diciembre de 2025, luego de que el animal presentara complicaciones de salud relacionadas con pancreatitis. Según relató la actriz, la condición de Romeo se prolongó durante varios meses, tiempo en el que alternaba sus compromisos laborales con visitas a la clínica veterinaria.

El momento coincidió con su participación en una obra de teatro. Lina explicó que recibió información sobre el estado de su mascota justo antes de una de sus funciones. Tras finalizar su presentación, se dirigió a la clínica, donde pudo despedirse.

"Hice mi última función. Llegué a la clínica. Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste", destacó.

¿Cómo anunció Lina Tejeiro el fallecimiento de su mascota?

Lina dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, donde narró lo ocurrido en los días previos al fallecimiento de Romeo.

Lina Tejeiro reveló el fallecimiento de su mascota / (Foto del Canal RCN)

Durante una de sus funciones, Tejeiro relató que recibió una llamada de la clínica veterinaria que no pudo contestar de inmediato. Mientras intentaba comunicarse nuevamente y se preparaba para salir al escenario, su mamá le informó que el estado de su mascota era muy delicado.

"Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras. Pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando", destacó.

Ante la situación, decidió continuar con la función y dedicarla a su mascota, reuniendo fuerzas junto a sus compañeros para llevarla a cabo.

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¿Cómo recordó Lina Tejeiro a su mascota?

Posteriormente, Lina Tejeiro compartió un contenido en TikTok en el que reunió varias imágenes junto a Romeo. El video incluyó escenas cotidianas que mostraban momentos de compañía entre ambos.

La publiacación estuvo acompañada por una canción que hacía referencia al deseo de reencontrarse, lo que llevó a que usuarios en redes interpretaran el mensaje como una forma de mantener vivo el recuerdo.

La carta es para decirte que si podés algún día, vení a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste

Este video siempre fue ampliamente compartido por internautas, quienes compartieron mensajes de apoyo y destacaron la fortaleza de la actriz.