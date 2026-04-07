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Valentina Ferrer reveló crisis en su matrimonio con J Balvin: esto pasó

Valentina Ferrer causó revuelo en redes sociales al revelar un video en el que expone el momento en el que J Balvi está enojado.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin
Valentina Ferrer sorprende al revelar crisis con J Balvin. (AFP/ Amy Sussman)

El cantante colombiano y su esposa Valentina Ferrer, son una de las parejas más queridas por los internautas, pues en sus redes sociales revelan cómo es su vida familiar y entretienen con sus ocurrencias.

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Por un lado, su pequeño hijo Río, es protagonista de su contenido, aunque no se conozca su rostro, pues sus padres todavía protegen su identidad y aún así, el niño es igual de sensacional que la modelo y el artista.

De hecho, cuando el contenido de la pareja es sobre su familia, logran la viralidad en las plataformas digitales, precisamente porque conectan con el público.

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Recientemente, publicaron un video que generó revuelo en redes por la actitud del colombiano, quien no se portó muy bien con su esposa.

¿Por qué J Balvin apareció enojado en un video de Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer estaba haciendo contenido para sus redes sociales y mientras estaba grabando, logró captar cuando J Balvin se fue y ella se despidió, pero él le respondió a lo colombiano: “la buena”.

Valentina Ferrer sorprende al revelar crisis con J Balvin
Valentina Ferrer destapa lo que pasó en su relación con J Balvin. (AFP/ Cindy Ord)

Cuando salió de la habitación, la argentina confesó que se enojó porque no lo abrazó en la noche anterior y justifico que, al parecer, el artista le habló cuando ella ya estaba dormida y por eso, no lo habría hecho.

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Mientras que contaba lo que ocurrió, Valentina puso cara de tristeza y puso voz de consentida, expresando lo que había pasado.

¿Cuáles fueron las reacciones ante la actitud de J Balvin hacia Valentina Ferrer?

De acuerdo con los comentarios del video que publicó Valentina Ferrer a través de TikTok, sus seguidoras revelaron que “los primeros 45 años de crianza son los más difíciles”, sin duda, este tipo de mensajes generaron mucha gracia.

Valentina Ferrer destapa lo que pasó en su relación con J Balvin
Valentina Ferrer rompe el silencio sobre su relación con J Balvin. ( AFP/ RGiorgio Viera)

Así mismo, hay otros comentarios en donde dicen que su hijo Río heredó lo dramático de su papá y en otros le dicen que también se enoje para que él no gane la discusión.

Por otro lado, también hay mensajes de hombres, quienes escribieron que, sienten los mismo que J Balvin, si sus esposas no lo abrazan, les hace creer que ya no los aman igual.

Y así, hay más comentarios, pues las fanáticas de la modelo se divierten con las ocurrencias de la famosa pareja y como sea, buscan defenderla dándole la razón, pues es como solidaridad de género, aunque sea una broma.

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