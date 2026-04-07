Carla Giraldo entró a La casa de los famosos a revolucionar la convivencia; esto fue lo que anunció
Carla Giraldo sorprendió a los participantes al comunicar las decisiones del líder invisible y repartir responsabilidades.
La presentadora Carla Giraldo entró a La casa de los famosos Colombia 3, con noticias que revolucionaron la convivencia.
¿Qué noticias dio Carla Giraldo en su visita a La casa de los famosos Colombia 3?
La actriz llegó a la casa más famosa del país como vocera del líder invisible, un rol que le permitió transmitir decisiones claves para la dinámica del juego.
Esta semana, el público eligió a Valentino Lázaro como líder, y aunque no puede ser detectado, ha tenido la responsabilidad de tomar decisiones que afectan directamente a sus compañeros.
Ayer, Valentino decidió intercambiar habitaciones con Alexa Torrex y hoy repartió las funciones y oficios de la casa.
Giraldo fue la encargada de comunicar cada tarea: Juancho Arango, Alexa, Aura Cristina y Mariana Zapata quedaron a cargo de la limpieza de la cocina; Eidevin y Karola asumieron la preparación del desayuno y el almuerzo; Juanda Caribe se encargará de la cena; Beba y Valentino lavarán los baños; Alejandro Estrada y Tebi tendrán la responsabilidad de barrer y trapear toda la casa; y finalmente, Campanita deberá tender la cama de todos sus compañeros sin excepción.
Las tareas asignadas generaron distintas reacciones. Algunos aceptaron con tranquilidad sus responsabilidades, mientras que otros mostraron incomodidad por la carga que les correspondió.
La presentadora no solo informó las decisiones del líder invisible, también recorrió cada espacio evaluando la limpieza y el orden.
Durante su inspección, varios participantes intentaron justificar las fallas que ella iba encontrando, lo que generó momentos de tensión y risas entre los habitantes.
Su rol fue determinante para mantener la disciplina y recordar que la convivencia depende del esfuerzo colectivo.
¿De qué se trata el reto de presupuesto de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?
Además, Carla aprovechó su visita para acompañar a los concursantes en el reto de presupuesto, que consiste en no decir malas palabras durante nueve horas seguidas.
Esta prueba exige concentración y autocontrol, pues los participantes tienen un límite de errores y deben cuidar la forma en la que se comunican.
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