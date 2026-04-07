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Aida Cortés sorprendió al revelar su impactante transformación; así se ve la cantante

Aida Cortés comparte imágenes que muestran cómo pasó de niña soñadora a artista reconocida con logros y metas alcanzadas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Cortés presume de su transformación.
Aida Cortés presume de su transformación física y profesional. (Foto Canal RCN)

La cantante Aida Cortés sorprendió al mostrar el cambio físico que ha tenido a través de los años.

Aida Cortés mostró su superación.
Aida Cortés mostró su superación personal en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo mostró su cambio físico Aida Cortés?

La creadora de contenido compartió con sus seguidores un emotivo recorrido por su vida, desde la infancia hasta la actualidad, donde presume varios de los sueños cumplidos.

En un feed con fotografías comparativas, Cortés dejó ver cómo ha evolucionado su imagen y su carrera, acompañando las imágenes con mensajes de superación y reflexiones sobre las críticas que suelen aparecer en cada proceso personal.

Los seguidores no tardaron en reaccionar, resaltando la fuerza de sus palabras y la manera en que ha logrado consolidar su camino con tan solo 30 años.

La publicación se convirtió en un espacio de inspiración para quienes la siguen, pues más allá de mostrar logros materiales, Aida quiso transmitir un mensaje de resiliencia y constancia.

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“Tu camino es solo tuyo, disfrútalo al máximo sin compararte con nadie, no es una carrera, es un paseo, que un día termina, nadie sabe lo suficiente de ti como para tener el poder de juzgarte. En silencio estarán cuando te vean intentándolo, y todos dirán que te apoyaron cuando te vean lograrlo”, escribió Aida Cortés en su publicación.

En las imágenes compartidas, la artista presume momentos clave de su vida: su casa, su carrera musical, los premios obtenidos y la familia que la acompaña.

Cada fotografía está cargada de simbolismo, pues refleja no solo un cambio físico evidente, sino también el crecimiento personal y profesional que ha alcanzado.

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¿Cómo se llama el álbum de Aida Cortés?

Actualmente, Aida Cortés atraviesa un buen momento en su carrera musical. Hace unos meses lanzó su primer álbum titulado Sabor Latino, un proyecto que mezcla ritmos colombianos con mensajes de amor propio y empoderamiento femenino.

Según explicó, las canciones están dedicadas a las mujeres trabajadoras que luchan por sus sueños día a día.

Este lanzamiento marcó un punto de inflexión en su vida, pues anunció que se dedicaría de lleno a la música y dejaría atrás la creación de contenido exclusivo.

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