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Mariana Zapata y Alexa Torrex protagonizaron discusión por la ropa en La casa de los famosos

Mariana Zapata y Alexa Torrex tuvieron un enfrentamiento por prendas prestadas, desatando acusaciones de hipocresía y lambonería.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexa Torrex le devuelve la ropa a Mariana Zapata.
Alexa Torrex le devuelve la ropa a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alexa Torrex tuvo una fuerte discusión con Mariana Zapata por la ropa en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex discutió con Mariana Zapata.
Alexa Torrex discutió con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué Alexa Torrex le devolvió ropa a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de una conversación en la cocina, Mariana aseguró que ni Alexa ni Valentino Lázaro son “parados” y recordó un posicionamiento anterior en el que la cucuteña le pidió al bumangués que no le hablara más, para luego estar como si nada.

Las palabras de la paisa no le gustaron a Alexa, quien respondió que lo hacía por convivencia y no por lambonería como lo hacía ella con Karola.

La tensión fue creciendo y Mariana replicó que no entendía sus palabras si ella actuaba igual, dejando claro que no le daría la razón como lo hacían otros habitantes para mantenerla contenta.

Alexa, visiblemente molesta, le advirtió que no quería que después se le acercara de hipócrita y lambona a tratar de ser su amiga.

Zapata contraatacó diciendo que la lambona era ella, que incluso le pedía ropa prestada.

Fue entonces cuando Alexa reaccionó, asegurando que no se dejaría humillar por ropa y llevando las prendas hasta la cocina para devolverlas.

El líder invisible decidió que ambas compartieran habitación, lo que añade un nuevo nivel de tensión a la convivencia.

Alexa y Mariana deberán enfrentar sus diferencias en un espacio reducido, donde la cercanía puede intensificar los roces o, por el contrario, abrir la posibilidad de un acercamiento inesperado.

La relación entre ellas ha estado marcada por amores y odios desde el inicio de la temporada, y ahora la dinámica del juego las obliga a convivir en la misma habitación.

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¿Por qué Alexa Torrex no quiere comer en La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, la prueba de presupuesto se convierte en otro foco de discordia. Alexa pidió a Eidevin y Karola que no le cocinaran, argumentando que no aceptaría nada de su parte.

Los costeños respondieron que la comida es para todos y que ella decidiría si comer o no.

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Alexa insistió en preparar sus propios alimentos, lo que generó un nuevo enfrentamiento sobre el uso del mercado grupal.

Con estas situaciones, la cucuteña se encuentra enemistada con varios integrantes de su nueva habitación. La tranquilidad del cuarto Calma parece tener los días contados.

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