Alexa Torrex quedó afectada con la primera decisión del líder invisible en La casa de los famosos; ¿cuál fue?

Alexa Torrex quedó muy afectada luego de que el líder invisible tomara su primera decisión en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex no pudo contener el llanto en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al cambio de habitación en La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino Lázaro empató con Eidevin en el conteo de estrellas de la prueba por el liderato.

El Jefe tomó la decisión de someter el desempate a una votación del público que terminó eligiendo a Valentino como el líder invisible de esta semana.

El creador de contenido debe asumir su rol con mucha seriedad si no quiere ser descubierto por sus compañeros.

Valentino tomó su primera decisión desde el anonimato intercambiando a dos jugadores de habitación.

El santandereano se cambió con Alexa y aseguró que lo hacía como parte de su estrategia, ya que buscaba que los habitantes pensaran que el líder estaba entre Karola y Juanda Caribe.

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¿Cómo reaccionó Valentino Lázaro al intercambio de habitación en La casa de los famosos Colombia 3?

Lázaro actuó con naturalidad al recibir la noticia y se mostró “afectado”, pero Alexa Torrex quedó devastada.

La cucuteña no pudo contener el llanto, asegurando que, si antes le costaba descansar con los ronquidos de Juancho, ahora menos lo haría compartiendo espacio con sus rivales.

Tebi intentó calmarla con un abrazo, pero las lágrimas fueron inevitables. La influenciadora se mostró tan afectada que incluso se fundió en un abrazo con Valentino, ambos llorando por la situación.

Alexa expresó que entendía la tristeza de su compañero, pero consideraba que la decisión del líder había sido desproporcionada.

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Para ella, la habitación Calma era un espacio de orden y tranquilidad, mientras que en su nuevo cuarto predominaba el desorden y la falta de disciplina.

Los compañeros de Alexa observaron con sorpresa su despedida dramática de la habitación.

La participante se arrodilló y lloró mientras se despedía de su cuarto, un gesto que fue calificado por algunos como exagerado y sobre actuado.

Sin embargo, su reacción dejó claro que el cambio de habitación no solo era un movimiento estratégico dentro del juego, sino también un golpe emocional para ella.

Por ahora queda esperar si Alexa logra adaptarse a su nuevo espacio dentro de la casa más famosa del país.