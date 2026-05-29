Sheila Gándara causa polémica al reaparecer tras nueva confesión de Juanda Caribe

La casa de los famosos Colombia 2026 generó bastante controversia en redes sociales debido a los controversiales vínculos que se generaron dentro de la competencia, y precisamente, Juanda Caribe protagonizó uno de ellos.

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En un punto de la competencia, casi en las últimas semanas, la creadora de contenido y el humorista se hicieron muy cercanos, tanto que, se daban ciertos cariñitos al consentirse las manos y eso generó reacciones entre los televidentes.

Por un lado, Juanda empezó a confirmar que sí sentía un gusto por Mariana, hasta decir que sentía algo por ella, mientras que, la influenciadora aceptó que sentía atracción por él.

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Sin embargo, Zapata decía que ella no le debía nada a nadie porque está soltera y por eso se defendía cuando le decían “moza”, ya que entre ellos nunca pasó nada más que consentirse, pues dijo que el beso que se dieron había sido parte de una dinámica propuesta por Karina García.

Pese a que la competencia está a horas de terminarse, Sheila Gándara reapareció en redes tras ser mencionada por Juanda Caribe, quien dijo que a ella no le faltaría nada.

Sheila Gándara no se quedó callada tras nueva indirecta de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Sheila Gándara al ser mencionada por Junada Caribe?

Sheila Gándara reapareció en sus historias de Instagram sobre el medio día de este viernes 29 de mayo, día de la final de La casa de los famosos Colombia, luego de ser mencionada una vez más por Juanda Caribe ante las cámaras.

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Pues la barranquillera dejó ver que se sigue haciendo cambios y esta vez, es una transformación en su cabello y lo que se ve en la imagen, es que se estaría tinturándolo de un nuevo color.

Juanda Caribe volvió a mencionar a Sheila y su reacción tiene hablando a las redes. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe al decir que a Sheila Gándara no le faltaría nada?

Juanda Caribe se comunicó con su familia a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia y esta vez se dirigió a su hija Victoria, a quien le dijo que, a ella y a su mamá, o sea Sheila, no le faltaría nada.

Además, el humorista dijo que dentro de la competencia tuvo que sacrificar cosas, pero que no se arrepiente de nada y que todo lo que ha hecho, lo ha hecho con esfuerzo, pues reveló cómo se ha sentido en la convivencia.