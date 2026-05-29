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Alexa Torrex respondió a su expareja tras salir de La casa de los famosos: "La de la plata era yo"

Alexa Torrex le lanzó dura pulla a su expareja tras ser jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alexa Torrex respondió a Jhorman Toloza
Alexa Torrex respondió a Jhorman Toloza. (Fotos Canal RCN)

Alexa Torrex tras salir de La casa de los famosos Colombia 3 luego de ser jefe de campaña de Alejandro Estrada respondió a las críticas y malos comentarios que recibió.

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¿Qué dijo Alexa Torrex tras volver a la realidad luego de ser jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Alexa Torrex estuvo durante esta última semana siendo jefe de campaña de Alejandro Estrada, a quien eligió por encima de Tebi Bernal para ayudarlo a ganarse el reality.

Su rol como jefe de campaña dividió opiniones en redes sociales en donde muchos le criticaron el hecho de no estar enfocada al 100% en Alejandro y distraerse supuestamente con Tebi Bernal.

La cantante tras recuperar su celular y redes sociales se puso al día de lo que pasó afuera en su ausencia, en donde se dio cuenta de una crítica masiva, por lo que decidió responder sin filtros que no tenía miedo a la 'funa'.

Asimismo, respondió a lo que pensaba que le dijeran que estaba interesada en el premio monetario de Alejandro Estrada en caso de ganarse el reality.

Alexa Torrex rompió el silencio y habló de Alejandro Estrada
Alexa Torrex se pronunció tras salir de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

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¿Cuál fue la aparente indirecta de Alexa Torrex a su expareja?

Alexa Torrex se sinceró al asegurar que ella no quiso darle ninguna información del exterior a Alejandro Estrada y que era su decisión si quería compartir su premio en caso tal de ganarse el reality con Tebi.

Precisamente, respecto a todo la polémica que hay por el premio de La casa de los famosos Colombia y el tema del dinero, Alexa dejó un curioso mensaje a modo de indirecta.

La cantante aseguró que, a pesar de la 'funa' que estaba recibiendo y todo el boroló que había no se olvidaran que ella era la del dinero.

Y mientras sigue la funa, recuerden que, la de la plata era yo...


Como era de esperarse este mensaje de Alexa fue tomado por muchos internautas coo una clara indirecta a su exprometido, Jhorman Toloza, con quien terminó su relación estando dentro del reality y con quien no tiene buena relación tras salir de la competencia.

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