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Feid revela que hará un importante anuncio tras ser vinculado con Karol G: ¿es sobre ella?

Feid causó reacciones en sus redes sociales, al revelar que haría un importante anuncio tras ser vinculado con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid prende las redes tras anunciar algo importante en medio de rumores sobre Karol G
Feid sorprendió al anunciar algo importante en medio de rumores sobre Karol G. ( AFP / Alexander Tamargo - AFP / Patrick T. Fallon)

En los últimos días, Feid y Karol G volvieron a ser tendencia en redes luego de que supuestamente, la cantante compartiera una foto de él en su última publicación.

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Tras este hecho viral, los artistas paisas no han dicho nada sobre el tema, pero sus seguidores se hicieron la gran ilusión de que volvieron, o nunca terminaron, sin embargo, están los que creen que definitivamente ya no están juntos.

Precisamente, la bichota compartió en su cuenta oficial de Instagram una publicación que emocionó a sus seguidores, no solo porque dejó ver las fotos en donde presume su belleza, sino también que llamó la atención con la foto en mención.

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Tras generar bastante revuelo, el primero en reaparecer en sus redes fue Feid y, de hecho, en horas de la mañana de este viernes 29 de mayo, emocionó al hablar de un anuncio importante, lo que muchos lo vieron como una señal sobre Karol G.

¿Qué dijo Feid al reaparecer en sus redes tras controversial publicación de Karol G?

Feid reapareció en sus redes sociales horas después de la polémica publicación de Karol G, en la que supuestamente salió él.

Feid reaparece con misterioso anuncio tras ser relacionado con Karol G
Feid prende las redes tras anunciar algo importante en medio de rumores sobre Karol G. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, sus seguidores estuvieron super pendientes de que hablara algo sobre el tema, pero él solo posó feliz en una selfie.

Así mismo, sus seguidores se volvieron a emocionar cuando él habló en sus historias, diciendo que tenía un anuncio importante por hacer, por lo que les pidió a sus fans que estuvieran pendientes de sus redes sociales.

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Luego de este clip, hubo un revuelo en redes, porque los internautas están a la expectativa de saber si es sobre su relación con Carolina.

¿Karol G o Feid hablaron de la polémica publicación de la cantante?

Ninguno de los dos artistas ha mencionado algo sobre la supuesta foto de Feid en la publicación de Karol G.

Feid sorprendió al anunciar algo importante en medio de rumores sobre Karol G
Feid reaparece con misterioso anuncio tras ser relacionado con Karol G. (AFP/ Hector Vivas - AFP/ Ezequiel BECERRA)

No habría razón para hacerlo, ya que el de la foto es otro artista que se parece mucho a Salomón y hasta la misma Karol lo menciona en la publicación, etiquetándolo en la controversial foto.

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