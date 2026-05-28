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Feid reaparece en sus redes tras ser supuestamente publicado por Karol G

Feid apareció en sus historias de Instagram posando muy feliz, tras ser supuestamente publicado en las redes de Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid reapareció sonriente tras polémica foto en publicación de Karol G
Feid genera revuelo tras reaparecer luego de publicación de Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

En la tarde del pasado miércoles 27 de mayo, Karol G causó revuelo en redes con su última publicación en Instagram, pues allí, compartió varias fotos bastante llamativas, pro hubo una en particular que llamó la atención.

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Precisamente, vincularon a Feid en una de sus imágenes, porque se parece al hombre de la foto, lo que los llevó a ser tendencia en internet porque rápidamente, esta foto empezó a difundirse en otras plataformas digitales.

Por ahora, se especula mucho sobre la publicación, lo que está llevando a pensar que tal vez, los artistas nunca terminaron, sin embargo, eso son solo supuestos, ya que la misma Carolina Giraldo confesó que estaba soltera.

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En medio de tanto revuelo, Salomón reapareció en sus redes y causó más conmoción por a cara de felicidad que se le ve, lo que, para sus seguidores, es que estaría emocionado por la supuesta foto en el post de Karol G.

¿Cómo reapareció Feid tras supuesta foto suya en publicación d Karol G?

El cantante paisa, Feid, reapareció en sus historias a los instantes de que Karol G posteara su último carrusel en Instagram, precisamente, Salomón se vio muy feliz en la imagen.

La reaparición de Feid tras publicación de Karol G
Feid reapareció sonriente tras polémica foto en publicación de Karol G. (AFP/ Alexander Tamargo)

Allí, él se ve en una selfie mostrando sus dientes verdes, mirando a la cámara con mucha emoción, de hecho, se le ve una chaqueta verde que acostumbra a usar cuando estaba con Carolina.

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Para algunos de los internautas, esta sería una señal del que el artista estaría feliz tras ser supuestamente posteado por su exnovia y algunos llegaron a creer que, nunca habrían terminado.

¿Qué confirmaría que Karol G y Feid sí terminaron?

La misma Karol G fue quien habló primero de su soltería, pues en medio de una entrevista dijo que estaba bien sola porque en una relación “se acostumbra a perderse mucho” y, además, dijo que se sentía orgullosa de haber salido de su noviazgo.

Feid genera revuelo tras reaparecer luego de publicación de Karol G
La reaparición de Feid tras publicación de Karol G. (AFP/ Hector Vivas - AFP/ Ezequiel BECERRA)

Sus palabras generaron varias críticas en su contra, por haberse expresado como si la hubiese pasado mal en su relación con Feid.

Por su lado, el cantante confesó en medio de un concierto en Bogotá que lo dejaron, pues Maisak, en medio de su presentación, habló “del amor de su vida” y con una risa dijo Salomón “me dejó”.

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