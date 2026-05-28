Alexa Torrex llamó la atención al hablar sobre la participación de Camilo Trujillo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Sus declaraciones generaron respuestas inmediantas,incluyendo

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Camilo Trujillo?

En medio de una conversación en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex habló sobre algunas situaciones relacionadas con la recta final del programa y mencionó a Camilo Trujillo, participante de la segunda temporada del reality.

Todo ocurrió tras las críticas que ha recibido Alexa en redes sociales, donde algunos internautas afirman que Tebi Bernal habría usado su cercanía con ella para avanzar en el reality. Frente a esto, Torrex decidió defenderse y recordó una conversación que tuvo con Emiro Navarro.

Según explicó, en determinado momento le advertió que no permitiera que alguien volviera a aprovecharse de él dentro del juego. En ese contexto, mencionó a Camilo Trujillo y aseguró que, desde su percepción, él mostró afinidad con Emiro para avanzar en el reality.

“Para mí, Emiro llevó a Camilo a la final, desde su amor y su inocencia”, expresó Alexa.

Camilo Trujillo y Emiro Navarro en la segunda temporada de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Las declaraciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores del programa debatieron sobre lo ocurrido y compartieron diferentes opiniones sobre la relación entre los participantes durante la temporada.

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¿Qué le respondió Camilo Trujillo a Alexa Torrex?

Luego de que las declaraciones de Alexa Torrex se viralizaran, Camilo Trujillo decidió responder a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, el creador de contenido explicó que no estaba de acuerdo con lo dicho por Alexa y aseguró que su permanencia dentro del programa se dio gracias al respaldo de los televidentes y de las personas que apoyaron su proceso durante la competencia.

“Si se dan cuenta… bueno, con todo respeto señorita Alexa, estás muy equivocada”, expresó inicialmente.

Además, Camilo destacó el apoyo que recibió por parte de su comunidad de seguidores, conocida como “Camilovers”, y también mencionó a la “Pandilla”, grupo relacionado con Melissa Gate, asegurando que notó su respaldo después de salir del programa.

Finalmente, también aclaró que no llegó a la final del reality, sino que hizo parte del top 7 de la temporada, comentario con el que buscó precisar la información mencionada por Alexa Torrex.

El intercambio entre ambos participantes ocurre justo cuando los seguidores de La casa de los famosos Colombia siguen atentos a todo lo que sucede en la recta final del reality, cuya final se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN.