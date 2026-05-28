Lina Tejeiro causa revuelo al dejar ver cómo luce su pancita de embarazo

El pasado 30 de abril, la actriz y empresaria, Lina Tejeiro confirmó que está esperando a su primer hijo; fueron varias semanas en las que las especulaciones estaban rondando en redes sociales, hasta que les puso fin a los rumores.

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Para esa última semana de abril, Lina ya estaba dando señales de que estaría embarazada, ya que a través de la cuenta en su empresa ‘Coraje’, dio las primeras pistas sobre un nuevo integrante.

Por eso, muchos de sus seguidores pensaron que estaría hablando de un nuevo producto para su empresa, pero otros la notaron diferente en el clip, por lo que asumieron que estaría embarazada.

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Días más tarde desde que nacieron los rumores, la actriz confirmó que está gestando y, además, dejó ver su barriguita, de hecho, no la oculta y la presume con mucho orgullo, porque desde que anunció el embarazo, le ha crecido más.

¿Cuál es la última foto que compartió Lina Tejeiro dejando ver su pancita?

Lina Tejeiro no ha dejado de compartir momentos en sus historias de Instagram, revelando cuánto le ha crecido su pancita de embarazada, de hecho, hizo un viaje a Europa y allí dejó ver lo feliz que está siendo gestando.

Lina Tejeiro derrite las redes al presumir su pancita de embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, en horas de la mañana de este jueves 28 de mayo, la actriz y empresaria dejó ver una imagen de ella frente al espejo, mientras presume el crecimiento de su bebé y sin duda, se ve mucho más grande.

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Por su lado, sus seguidores reaccionaron a la foto, destacando lo bien que le luce estar embarazada.

¿Lina Tejeiro qué ha dicho sobre su embarazo?

En días pasados, por primera vez tras el anuncio de su embarazo, Lina Tejeiro reveló que, no iba a dar más detalles sobre su vida privada, ya que siempre se generaban críticas innecesarias sobre su vida.

Lina Tejeiro enamora a sus seguidores con nuevas fotos de su embarazo. (Foto/ Canal RCN)

Quizá, habría hecho referencia a que no hablará del padre de su bebé, pues fue puntual al decir que hasta su familia ha recibido comentarios negativos en tiempos pasados y por eso quiere ser más reservada.

Además, confesó que les contestará todas las preguntas a sus seguidores, porque sabe que tienen mucha, precisamente porque ella desapareció en sus historias durante cuatro meses.