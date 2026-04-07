Exempleada de Alexa Torrex acusó a Jhorman Toloza de dañar el apartamento de la influenciadora
Jhorman Toloza fue acusado de aprovecharse de la ausencia de Alexa Torrex y causar daños en su apartamento.
La exempleada de Alexa Torrex decidió salir a hablar públicamente sobre Jhorman Toloza y realizó fuertes declaraciones sobre el influenciador cucuteño.
¿Qué señalamientos hizo la exempleada de Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?
En un video que circula en redes sociales, la mujer aseguró que Jhorman no es la persona que muestra en plataformas digitales y que se aprovecha de la ausencia de Alexa por su participación en La casa de los famosos Colombia 3.
Según su testimonio, Toloza sería un hombre holgazán que duerme hasta el mediodía y dedica su tiempo únicamente al gimnasio y a los videojuegos.
También afirmó que, aunque no son pareja, él utiliza la camioneta y el apartamento de la influenciadora, aprovechando que ella no está.
Incluso relató episodios de rabia en los que habría dañado objetos del apartamento tras ver situaciones en el 24/7 del reality.
La mujer lo describió como grosero y violento, asegurando que no permitirán que siga dañando la imagen de Alexa.
Además, dijo tener evidencias de que Jhorman ingresaba personas al apartamento y mantenía conversaciones comprometedoras con otras mujeres, lo que pondría en duda su fidelidad hacia la cucuteña.
Estas declaraciones generaron un gran revuelo en redes sociales, donde los internautas comenzaron a debatir sobre la veracidad de los hechos.
¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a las declaraciones de la exempleada de Alexa Torrex?
El creador de contenido no se quedó en silencio. En sus publicaciones aseguró que pronto dará su versión de los hechos y dejó ver que el conflicto no es reciente.
Incluso comentó que la mujer que aparece en el video tiene dos demandas en su contra por parte de la familia recocha, lo que, según él, pone en duda la credibilidad de sus declaraciones.
Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada movimiento del cucuteño, quien no ha dejado de estar bajo el escrutinio público por su vínculo con Alexa y su familia.
Aunque las acusaciones parecen contundentes, algunos creen que todo podría ser parte de una estrategia para ganar visualizaciones y mantener el interés en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike