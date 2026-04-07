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Reconocida presentadora de entretenimiento reveló que regresa a la actuación; ¿de quién se trata?

Famosa presentadora emocionó a sus seguidores al revelar que vuelve a la televisión como actriz en una nueva serie.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Reconocida presentadora anuncia que vuelve.
Reconocida presentadora anuncia que vuelve a la actuación. (Foto de Freepik)

La reconocida presentadora Dominica Duque emocionó al contar que regresa a la actuación.

Dominica Duque regresa a la actuación con un papel de villana.
Dominica Duque regresa a la actuación con un papel de villana. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo anunció Dominica Duque que regresa a la actuación?

La exparticipante de MasterChef Celebrity comunicó por medio de sus historias de Instagram que está en un nuevo proyecto como actriz.

La paisa no pudo ocultar su alegría de volver frente a las cámaras, esta vez para darle vida a un personaje que marcará una nueva etapa en su carrera.

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¿En qué producción actuó Dominica Duque?

Dominica ya había tenido una experiencia actoral en la serie Enfermeras del Canal RCN, y ahora suma un nuevo reto que le permitirá seguir creciendo en este campo.

En los clips compartidos en sus redes sociales se le ve en pruebas de vestuario, maquillaje y compartiendo con compañeros de set como Pity Camacho, lo que confirma que se trata de un papel dentro de la nueva producción Pa seguirte queriendo.

Aunque no reveló demasiados detalles, sí dejó ver que su rol será el de la villana de la historia, un desafío que la tiene entusiasmada y que sus seguidores esperan con expectativa.

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El regreso de Dominica Duque a la actuación representa un paso firme en su consolidación como figura versátil de la televisión colombiana.

Su trayectoria ya incluye la presentación de programas de entretenimiento, su participación en un reality culinario y ahora la interpretación de personajes en producciones dramáticas.

Esta diversidad de experiencias demuestra que la presentadora no teme a los retos y que busca constantemente ampliar sus horizontes profesionales.

Además, el hecho de encarnar a una villana le permitirá explorar facetas distintas de su talento, alejándose de la imagen fresca y alegre que suele proyectar en la pantalla.

Para ella, este papel es una oportunidad de mostrar matices y profundidad en su capacidad actoral, lo que podría abrirle puertas a futuros proyectos en la industria.

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