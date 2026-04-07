Un nuevo incidente encendió las alarmas en la industria del entretenimiento luego de que un reconocido actor vinculado al universo de Marvel sufriera un accidente durante el rodaje de su próxima película.

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El hecho ocurrió en medio de una escena de acción que no salió como estaba previsto, dejando al artista y a otro miembro del elenco con heridas que requirieron atención inmediata.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y ha puesto nuevamente el foco sobre las condiciones de seguridad en los sets de grabación.

¿Quién es el actor de Marvel que cayó al vacío?

Se trata de Jonathan Majors, recordado por su participación en producciones como Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Creed III.

El actor se encontraba grabando una nueva película de acción titulada Run Hide Fight Infidels, cuando ocurrió el accidente en un set ubicado en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Durante la filmación de una escena con dispar0s simulados, Majors y su compañero de reparto, JC Kilcoyne, debían retroceder como parte de la actuación. Sin embargo, al apoyarse sobre una ventana de vidrio templado, esta cedió inesperadamente.

El vidrio no estaba asegurado correctamente, lo que provocó que ambos actores atravesaran la estructura y cayeran al vacío desde una altura aproximada de seis pies (casi dos metros). Todo ocurrió frente a las cámaras que registraban la escena.

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El impacto dejó a los dos involucrados con lesiones, siendo Kilcoyne uno de los más afectados, con múltiples heridas en las manos que requirieron puntos de sutura.

Jonathan Majors cayó al vacío durante grabación y encendió alarmas en el set (Foto Leon Bennett / AFP)

¿Cómo se encuentra Jonathan Majors tras su accidente?

Tras el incidente, tanto Jonathan Majors como su compañero recibieron atención médica. Aunque el susto fue considerable, los reportes iniciales indican que las lesiones no fueron de gravedad extrema.

Aun así, el hecho ha generado inquietud, especialmente porque se conoció que el vidrio que provocó la caída no estaba fijado de manera adecuada, lo que habría sido determinante en el accidente.

Además, el contexto de la producción ha llamado la atención, ya que el rodaje venía enfrentando tensiones laborales en semanas recientes. Según reportes, el equipo técnico había manifestado preocupaciones relacionadas con condiciones de trabajo y seguridad en el set.

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Incluso, algunos miembros del equipo señalaron que, tras el accidente, no hubo una comunicación clara sobre lo ocurrido, lo que aumentó la incertidumbre entre quienes trabajan en la producción.

Por ahora, el estado de salud del actor es estable y se espera que continúe con su recuperación mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.