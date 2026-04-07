Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin

Valentina Ferrer reveló un gesto de Justin Bieber con J Balvin en un momento difícil y sorprendió en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin
Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin (Foto Bruce Bennett / AFP) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Un reciente video de Valentina Ferrer generó todo tipo de reacciones en redes sociales luego de que hiciera una inesperada confesión sobre Justin Bieber y su cercanía con J Balvin.

Artículos relacionados

La modelo argentina, conocida por compartir momentos cotidianos y divertidos junto al artista colombiano, volvió a captar la atención del público con un comentario que muchos no esperaban y que dejó ver un lado más privado de la relación entre los cantantes.

Valentina Ferrer no se guardó nada y reveló gesto de Justin Bieber con J Balvin
Valentina Ferrer no se guardó nada y reveló gesto de Justin Bieber con J Balvin (Foto Theo Wargo / AFP) (Foto Cindy Ord / AFP)

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre Justin Bieber?

A través de TikTok, Valentina publicó un video en el que salió en defensa del intérprete canadiense, destacando un gesto que tuvo con J Balvin en un momento complicado de su vida.

En el clip, la modelo reveló que, cuando el colombiano atravesaba una etapa difícil, Justin Bieber estuvo muy pendiente de él y lo contactaba constantemente para saber cómo se encontraba.

“Cuando Josecito estaba mal, Justin siempre lo llamaba para ver cómo estaba”, escribió en el video, utilizando el apodo con el que suele referirse a su pareja.

El comentario no pasó desapercibido, ya que puso sobre la mesa la cercanía real entre ambos artistas, más allá de lo que se ha visto públicamente en colaboraciones musicales.

Cabe recordar que trabajaron juntos en el remix de “Sorry” y que, durante un tiempo, compartieron equipo de trabajo bajo la representación de Scooter Braun.

Artículos relacionados

¿Qué otro video ha compartido Valentina Ferrer sobre J Balvin?

Además de esta confesión, Valentina continúa compartiendo detalles de su vida en pareja, algo que suele generar conexión con sus seguidores.

En otro de sus recientes videos, mostró una situación cotidiana con J Balvin que también dio de qué hablar. En el clip, se observa al cantante un poco distante mientras ella se despide de él, a lo que él responde de forma seca con un “la buena”.

Según explicó la modelo, el artista estaba molesto porque ella no lo había abrazado al momento de acostarse. Valentina aseguró que estaba dormida y no recuerda ese momento, aunque él insistía en que sí la había despertado.

Este tipo de contenidos ha consolidado a la pareja como una de las más comentadas en redes, precisamente por la naturalidad con la que muestran su dinámica diaria.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron las redes ante la declaración de Justin Bieber?

Las declaraciones sobre Justin Bieber generaron múltiples comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes destacaron su actitud y lo calificaron como un buen amigo.

Frases como “Justin es lo que está bien” o “es un gran ser humano” se repitieron entre los comentarios, varios de ellos respaldados por la propia Valentina con reacciones.

La confesión no solo reforzó la imagen del artista canadiense, sino que también dejó ver la cercanía y el apoyo que existe entre figuras del entretenimiento, incluso fuera del escenario.

Valentina Ferrer expuso detalle desconocido de Justin Bieber con J Balvin
Valentina Ferrer expuso detalle desconocido de Justin Bieber con J Balvin (Foto ANGELA WEISS / AFP) (Foto Amy Sussman / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García Kimberly Reyes

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García: "Amor, déjalo"

Kimberly Reyes recreó audio viral de Karina García junto a Santiago Vargas y Ana Karina Soto. El video generó reacciones en redes.

Felipe Peláez presumió a su hijo en redes sociales Talento nacional

Él es el hijo de Felipe Peláez que está dando de qué hablar tras mensaje en redes

Él es Juan José Peláez, el hijo de Felipe Peláez que también canta y ha despertado interés tras mensaje en redes sociales.

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo Yeferson Cossio

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo; esto fue lo que pasó

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un regalo en el aeropuerto de San Andrés. Su reacción generó comentarios en redes.

Lo más superlike

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena Viral

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena

Actor de Marvel cayó al vacío durante una escena de acción y generó preocupación en el set de grabación.

Marilyn Patiño habló de su relación con Beba. La casa de los famosos

Marilyn Patiño calificó a sus excompañeros de La casa de los famosos y Beba llevó la peor parte; ¿qué dijo?

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos