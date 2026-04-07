Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin

Un reciente video de Valentina Ferrer generó todo tipo de reacciones en redes sociales luego de que hiciera una inesperada confesión sobre Justin Bieber y su cercanía con J Balvin.

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La modelo argentina, conocida por compartir momentos cotidianos y divertidos junto al artista colombiano, volvió a captar la atención del público con un comentario que muchos no esperaban y que dejó ver un lado más privado de la relación entre los cantantes.

Valentina Ferrer no se guardó nada y reveló gesto de Justin Bieber con J Balvin (Foto Theo Wargo / AFP) (Foto Cindy Ord / AFP)

¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre Justin Bieber?

A través de TikTok, Valentina publicó un video en el que salió en defensa del intérprete canadiense, destacando un gesto que tuvo con J Balvin en un momento complicado de su vida.

En el clip, la modelo reveló que, cuando el colombiano atravesaba una etapa difícil, Justin Bieber estuvo muy pendiente de él y lo contactaba constantemente para saber cómo se encontraba.

“Cuando Josecito estaba mal, Justin siempre lo llamaba para ver cómo estaba”, escribió en el video, utilizando el apodo con el que suele referirse a su pareja.

El comentario no pasó desapercibido, ya que puso sobre la mesa la cercanía real entre ambos artistas, más allá de lo que se ha visto públicamente en colaboraciones musicales.

Cabe recordar que trabajaron juntos en el remix de “Sorry” y que, durante un tiempo, compartieron equipo de trabajo bajo la representación de Scooter Braun.

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¿Qué otro video ha compartido Valentina Ferrer sobre J Balvin?

Además de esta confesión, Valentina continúa compartiendo detalles de su vida en pareja, algo que suele generar conexión con sus seguidores.

En otro de sus recientes videos, mostró una situación cotidiana con J Balvin que también dio de qué hablar. En el clip, se observa al cantante un poco distante mientras ella se despide de él, a lo que él responde de forma seca con un “la buena”.

Según explicó la modelo, el artista estaba molesto porque ella no lo había abrazado al momento de acostarse. Valentina aseguró que estaba dormida y no recuerda ese momento, aunque él insistía en que sí la había despertado.

Este tipo de contenidos ha consolidado a la pareja como una de las más comentadas en redes, precisamente por la naturalidad con la que muestran su dinámica diaria.

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¿Cómo reaccionaron las redes ante la declaración de Justin Bieber?

Las declaraciones sobre Justin Bieber generaron múltiples comentarios positivos por parte de los usuarios, quienes destacaron su actitud y lo calificaron como un buen amigo.

Frases como “Justin es lo que está bien” o “es un gran ser humano” se repitieron entre los comentarios, varios de ellos respaldados por la propia Valentina con reacciones.

La confesión no solo reforzó la imagen del artista canadiense, sino que también dejó ver la cercanía y el apoyo que existe entre figuras del entretenimiento, incluso fuera del escenario.