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Cami Zuluaga mostró por primera vez el rostro de su bebé y enterneció a sus seguidores

Cami Zuluaga mostró por primera vez el rostro de su hijo Ezequiel y conmovió a sus seguidores.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cami Zuluaga mostró por primera vez el rostro de su bebé y enterneció a sus seguidores
Cami Zuluaga mostró por primera vez el rostro de su bebé y enterneció a sus seguidores (Foto IA)

La creadora de contenido Cami Zuluaga conmovió a sus seguidores al compartir un momento muy especial en sus redes sociales: la primera vez que mostró el rostro de su segundo hijo, Ezequiel, quien está próximo a cumplir tres meses de nacido.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones, no solo por la ternura del bebé, sino también por el emotivo mensaje con el que acompañó el video.

Cami Zuluaga sorprendió al mostrar la cara de su bebé Ezequiel
Cami Zuluaga sorprendió al mostrar la cara de su bebé Ezequiel (Foto IA)

¿Cómo reveló Cami Zuluaga la cara de su bebé Ezequiel?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un video en el que presentó oficialmente a su hijo con una frase sencilla pero significativa: “Hola mundo, soy Ezequiel”.

En el clip, Cami construyó una narrativa cargada de simbolismo para hablar de sus dos hijos. Primero hizo referencia a Salomón, su primogénito, a quien describió como el “sol”: una presencia intensa, brillante y llena de energía que llegó a iluminar su vida.

Luego, dio paso a la presentación de su segundo bebé, Ezequiel, a quien comparó con la “luna”, destacando su esencia más tranquila y serena. En sus palabras, lo describió como un niño que transmite calma y que no necesita hacer ruido para hacerse sentir.

La influencer también compartió una reflexión sobre su maternidad, asegurando que mientras su primer hijo le enseñó a disfrutar la vida, el segundo le ha mostrado una forma distinta de vivirla, más conectada con la paz y la tranquilidad.

¿Cuándo nació su segundo hijo?

Cami Zuluaga anunció la llegada de Ezequiel el pasado 15 de enero a través de sus redes sociales. Sin embargo, en ese momento aclaró que el nacimiento había ocurrido días antes, aunque prefirió mantener la fecha exacta en privado.

Desde entonces, ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa, pero había decidido no mostrar el rostro del bebé hasta ahora.

Los nombres de sus hijos también han llamado la atención de sus seguidores por su significado. Salomón, de origen hebreo, está asociado con la paz, mientras que Ezequiel significa “Dios fortalece” o “fortaleza de Dios”, ambos con una fuerte carga simbólica y espiritual.

Este detalle conecta con la forma en la que la influencer ha mostrado su visión de la maternidad, marcada por creencias y reflexiones personales.

Con esta publicación, Cami no solo presentó a su hijo, sino que también compartió una parte privada de su vida, generando una ola de comentarios llenos de cariño por parte de su comunidad digital.

Cami Zuluaga reveló la cara de su hijo Ezequiel y derritió las redes
Cami Zuluaga reveló la cara de su hijo Ezequiel y derritió las redes (Foto IA)
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