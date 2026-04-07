Marilyn Patiño calificó a sus excompañeros de La casa de los famosos y Beba llevó la peor parte; ¿qué dijo?
Marilyn Patiño lanzó duras palabras contra Beba tras su salida de La casa de los famosos, generando polémica en redes sociales.
Marilyn Patiño sorprendió con el calificativo que le dio a Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.
¿Qué opinión tiene Marilyn Patiño de Beba tras su segunda eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?
Durante una entrevista con La Mega, la actriz fue cuestionada sobre quién le parecía la persona más “pichurria” y desagradable de la casa.
Sin dudarlo, señaló a Beba, a quien describió como grosera y prepotente. Según Patiño, la barranquillera no escatimó en insultos hacia ella y siempre se apoyaba en Mariana Zapata para señalarla.
La caleña aseguró que dentro de la casa es común que algunos participantes “tiren la piedra y escondan la mano”, y que Beba encajaba en ese patrón.
Sus palabras generaron confusión entre los internautas, quienes no entendieron por qué, si pensaba así de ella, no la dejó nominada.
En cambio, Marilyn nominó a Alejandro Estrada, aunque aclaró que le gustaría que el cucuteño fuera el ganador de la temporada.
La actriz explicó que sus decisiones ahora son como espectadora y no responden a estrategias de juego.
¿Por qué se enfrentó Beba con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?
Mientras tanto, Beba protagonizó un momento tenso con Alejandro Estrada durante una dinámica liderada por Carla Giraldo.
La presentadora estuvo todo el día con los famosos, acompañándolos en la prueba de presupuesto, donde debían moderar su lenguaje para no perder puntos.
En medio de la actividad, Carla leyó preguntas formuladas por el líder invisible y los participantes compartieron sus opiniones.
Cuando Estrada habló sobre la soberbia, Beba lo interrumpió para señalarlo como el más soberbio de la casa y recordó que en varias ocasiones le insinuó que sería la próxima en abandonar la competencia.
El actor respondió llamándola “corazón”, lo que molestó profundamente a la barranquillera, quien le pidió que no la tratara así ni le hablara dentro de la casa.
El ambiente se tensionó y Carla fue testigo de cómo las rivalidades siguen marcando la convivencia.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike