Alexa Torrex y Mariana Zapata se fueron a los gritos en La casa de los famosos: '¡Hipócrita!'

La rivalidad entre Alexa Torrex y Mariana Zapata se intensifica en La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex lloró por el reclamo de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

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¿Por qué comenzó el enfrentamiento entre Alexa Torrex y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Todo comenzó cuando Mariana le recordó a Alexa que le había prestado ropa, un detalle que la cucuteña no soportó y que desencadenó una discusión que fue seguida con atención por los demás habitantes.

La tensión aumentó cuando Mariana se acercó a Alexa para decirle que dejara de victimizarse frente al público y que siempre buscaba excusas para generar drama.

Alexa, visiblemente afectada, aseguró que existen códigos que no se deben romper y que le parecía una bajeza que Mariana intentara dejarla mal ante los televidentes con un tema tan personal.

La paisa replicó que solo quiso aclarar que no era ninguna “lambona” y que el préstamo de ropa había sido un gesto de buena voluntad.

El conflicto escaló cuando Alexa rompió en llanto y buscó hablar en privado con el Jefe, mientras los demás observaban atentos.

Mariana, firme en su postura, le dijo que su llanto era fingido y que no lograría manipular la situación con ella.

La paisa aseguró que no le temía ni a Alexa ni a su fandom, dejando claro que no estaba dispuesta a ceder terreno en la convivencia.

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¿Por qué Carla Giraldo se quedó todo el día en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la tensión, los habitantes recibieron la visita de Carla Giraldo, quien actúa como mano derecha del líder invisible de la semana.

La presentadora fue la encargada de comunicar las decisiones tomadas por Valentino Lázaro sobre cómo organizar las tareas y oficios de la casa.

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Carla Giraldo se quedó todo el día acompañando a los famosos durante la prueba de presupuesto. Los participantes debían moderar su lenguaje y mantener la calma para no perder puntos que afectarían directamente los recursos de la semana.

La presentadora estuvo atenta a cada detalle, recordando constantemente la importancia de cumplir con las reglas y de mantener una convivencia respetuosa, lo que convirtió la jornada en un reto adicional para los habitantes que ya venían cargados de tensiones por los conflictos internos.