La dinámica del líder invisible en La casa de los famosos Colombia 2026 empezó a mover las estrategias y provocó reacciones entre los participantes del reality.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

¿Por qué Alexa Torrex fue cambiada de habitación en La casa de los famosos?

La noche del 6 de abril se conoció que Valentino fue elegido como líder invisible de la semana, una figura que ha tomado relevancia en esta temporada por su capacidad de influir en el juego sin revelar su identidad.

Valentino fue elegido como líder invisible de la semana / (Foto del Canal RCN)

Este rol incluye beneficios como la nominación anónima, inmunidad secreta y el riesgo de perder el poder si se descubre su identidad.

En medio de estas facultades, una de sus primeras decisiones fue realizar un cambio de habitaciones. Para ello, debía seleccionar a dos participantes. Su elección fue incluirse a sí mismo y a Alexa Torrex, una jugada que buscaba evitar sospechas entre sus compañeros.

Este tipo de decisiones ha generado incertidumbre entre los participantes, quienes intentan entender las razones detrás de cada movimiento sin tener claridad sobre quién está tomando las decisiones.

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex tras la decisión de Valentino?

Tras conocerse el cambio, Torrex no ocultó su incomodidad frente a sus compañeros. La participante expresó que no quería salir de su habitación, lo que evidenció su desacuerdo con la decisión tomada por el líder invisible.

Durante ese momento, Alexa rompió en llanto mientras hablaba con los demás integrantes de la casa. Según se vio en la transmisión, su reacción estuvo marcada por la sorpresa y la negación al inesperado cambio.

Alexa Torrex tras el cambio de habitación / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Valentino también lloró mientras conversaba con otros participantes como Beba y Mariana. Sin embargo, los internautas afirman que su actitud haría parte de una actuación para no levantar sospechas sobre su rol como líder invisible.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro se vistió de luto y recordó el fallecimiento de su mascota; esto dijo

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras el cambio de Alexa Torrex?

En medio de la situación, Alejandro se acercó a Alexa Torrex para abrazarla y acompañarla. Durante una conversación, el actor intentó darle un mensaje de apoyo, reconociendo que el momento podía ser difícil, pero que hacía parte de la dinámica del juego.

Estrada le expresó que debía enfrentar la situación y que estaba preparada para retos mayores dentro del programa. Además, le recordó que contaba con el respaldo de sus compañeros.

La intervención de Alejandro Estrada fue destacada en redes, donde algunos resaltaron su compañerismo y empatía. Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a los cambios que puedan surgir en La casa de los famosos Colombia, reality que se transmite a las 8:00 p. m. por el Canal RCN.