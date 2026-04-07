Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es el hijo de Felipe Peláez que está dando de qué hablar tras mensaje en redes

Él es Juan José Peláez, el hijo de Felipe Peláez que también canta y ha despertado interés tras mensaje en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Felipe Peláez presumió a su hijo en redes sociales
Felipe Peláez presumió a su hijo en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

El mensaje que compartió el cantante en redes sociales despertó preguntas entre sus seguidores, quienes empezaron a indagar sobre la vida de su hijo.

Artículos relacionados

 

¿Quién es el hijo de Felipe Peláez?

Juan José Peláez es el hijo mayor del cantante vallenato Felipe Peláez. A diferencia de sus hermanos menores, Sara, Gabriela y Marco, quienes aparecen con frecuencia en las publicaciones del artista junto a su esposa Laura Catalina Henao, él mantiene un perfil más reservado.

¿Quién es el hijo de Felipe Peláez?
Felipe Peláez llama la atención en redes / (Foto de AFP)

Aunque no conviven en el mismo hogar, el cantante ha mencionado en distintas ocasiones la relación cercana que tiene con su hijo. En fechas especiales o durante vacaciones, ambos comparten tiempo juntos, lo que evidencia el vínculo familiar que han construido.

Algunos internautas han señalado que Juan José comparte intereses con su padre, especialmente en el ámbito musical. Sin embargo, no se ha vinculado de manera formal al mundo del entretenimiento ni ha asumido una exposición pública constante.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le dedicó Felipe Peláez a su hijo?

Felipe Peláez llamó la atención luego de publicar un mensaje con motivo del cumpleaños número 17 de su hijo. En el texto expresó:

“Mi príncipe mayor llega hoy a sus 17 años de edad. Pido a Dios que siempre te proteja y engrandezca ese corazón noble que tienes, hijo amado. Feliz, muy feliz cumpleaños JJ”, escribió.

El mensaje generó diversas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados, algunos internautas escribieron: “Mi sobri del corazón”, “idénticos” e “hijo de tigre sale pintado”.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene Felipe Peláez?

El cantante vallenato es padre de cuatro hijos: Juan José, Sara, Gabriela y Marco. Además, en abril de 2025 anunció que espera un nuevo hijo junto a su esposa Laura Catalina Henao.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Peláez?
Felipe Peláez revela detalles de su familia / (Foto de AFP)

A través de sus redes sociales, Felipe suele compartir momentos con ellos en sus redes sociales, donde resalta la cercanía que mantiene con su familia y su importancia en su vida personal y profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García Kimberly Reyes

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García: "Amor, déjalo"

Kimberly Reyes recreó audio viral de Karina García junto a Santiago Vargas y Ana Karina Soto. El video generó reacciones en redes.

Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin J Balvin

Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin

Valentina Ferrer reveló un gesto de Justin Bieber con J Balvin en un momento difícil y sorprendió en redes.

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo Yeferson Cossio

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo; esto fue lo que pasó

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un regalo en el aeropuerto de San Andrés. Su reacción generó comentarios en redes.

Lo más superlike

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena Viral

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena

Actor de Marvel cayó al vacío durante una escena de acción y generó preocupación en el set de grabación.

Marilyn Patiño habló de su relación con Beba. La casa de los famosos

Marilyn Patiño calificó a sus excompañeros de La casa de los famosos y Beba llevó la peor parte; ¿qué dijo?

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos