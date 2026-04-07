El mensaje que compartió el cantante en redes sociales despertó preguntas entre sus seguidores, quienes empezaron a indagar sobre la vida de su hijo.

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¿Quién es el hijo de Felipe Peláez?

Juan José Peláez es el hijo mayor del cantante vallenato Felipe Peláez. A diferencia de sus hermanos menores, Sara, Gabriela y Marco, quienes aparecen con frecuencia en las publicaciones del artista junto a su esposa Laura Catalina Henao, él mantiene un perfil más reservado.

Felipe Peláez llama la atención en redes / (Foto de AFP)

Aunque no conviven en el mismo hogar, el cantante ha mencionado en distintas ocasiones la relación cercana que tiene con su hijo. En fechas especiales o durante vacaciones, ambos comparten tiempo juntos, lo que evidencia el vínculo familiar que han construido.

Algunos internautas han señalado que Juan José comparte intereses con su padre, especialmente en el ámbito musical. Sin embargo, no se ha vinculado de manera formal al mundo del entretenimiento ni ha asumido una exposición pública constante.

¿Qué mensaje le dedicó Felipe Peláez a su hijo?

Felipe Peláez llamó la atención luego de publicar un mensaje con motivo del cumpleaños número 17 de su hijo. En el texto expresó:

“Mi príncipe mayor llega hoy a sus 17 años de edad. Pido a Dios que siempre te proteja y engrandezca ese corazón noble que tienes, hijo amado. Feliz, muy feliz cumpleaños JJ”, escribió.

El mensaje generó diversas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados, algunos internautas escribieron: “Mi sobri del corazón”, “idénticos” e “hijo de tigre sale pintado”.

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¿Cuántos hijos tiene Felipe Peláez?

El cantante vallenato es padre de cuatro hijos: Juan José, Sara, Gabriela y Marco. Además, en abril de 2025 anunció que espera un nuevo hijo junto a su esposa Laura Catalina Henao.

Felipe Peláez revela detalles de su familia / (Foto de AFP)

A través de sus redes sociales, Felipe suele compartir momentos con ellos en sus redes sociales, donde resalta la cercanía que mantiene con su familia y su importancia en su vida personal y profesional.