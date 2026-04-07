Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García: "Amor, déjalo"

Un video protagonizado por Kimberly Reyes, reconocida actriz colombiana, empezó a circular en redes sociales. La artista generó revuelo luego de que decidiera recrear un audio de Karina García que ha sido ampliamente compartido a través de diversas plataformas.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

¿Qué audio de Karina García recreó Kimberly Reyes?

Todo ocurrió mientras Kimberly Reyes compartía con Santiago Vargas y Ana Karina Soto. En ese contexto, los tres decidieron recrear un audio de Karina García que se hizo viral tras una transmisión en vivo con sus seguidores.

En dicho en vivo, una internauta le comentó a Karina que su pareja tenía comportamientos relacionados con la tacañería. Ante esto, la creadora de contenido respondió con un mensaje que rápidamente se difundió en redes sociales.

En su intervención, aconsejaba a la seguidora terminar la relación, señalando que ese tipo de actitudes podrían afectar diferentes aspectos de su vida.

“Amor, déjalo. Amor, te vas a enfermar. Déjalo, mi reina. Un hombre tacaño te arruina la vida, te arruina la mente, te arruina el corazón, te arruina tu autoestima, te arruina tu físico. Ay no, mi reina. Déjalo de verdad”, respondió.

La frase, que fue replicada por varios usuarios, se convirtió en uno de los audios más utilizados en Tik Tok e Instagram.

Por su parte, Kimberly Reyes, junto a sus compañeros, decidió interpretarlo en tono de recreación, lo que generó comentarios entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Karina García tras la interpretación de Kimberly Reyes?

Luego de que el video fuera publicado por Santiago Vargas, Karina García reaccionó desde su cuenta oficial de Instagram. La creadora de contenido llamó la atención al compartir la grabación en sus historias, generando así, todo tipo de comentarios.

Karina García reaccionó tras video de Kimberly Reyes / (Foto del Canal RCN y AFP)

Aunque Karina no añadió ningún comentario, esto fue suficiente para que algunos internautas afirmaran que este tipo de interacción no es frecuente, ya que, aunque sus audios suelen ser recreados por otras personas, no siempre reciben respuesta.

Por esta razón, en redes interpretaron el gesto como una señal de reconocimiento hacia el contenido realizado por Kimberly Reyes, especialmente porque, según afirman, no es habitual que la creadora comparta este tipo de recreaciones en sus perfiles oficiales.