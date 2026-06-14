Sale a la luz el video del momento exacto en el que la joven cayó a abismo tras salto extremo

En las últimas horas, empezó a circular un video que muestra los instantes previos y el momento exacto de la tragedia que cobró la vida de una joven de tan solo 21 años, luego de que decidiera hacer un salto extremo en Brasil.

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¿Cuál es el video que muestra el momento exacto en el que una joven perdió la vida en Brasil?

En las imágenes, que rápidamente empezaron a circular en plataformas digitales, se puede observar con detalle el momento en el que la joven se prepara para saltar desde una estructura alta. Segundos después, es impulsada al vacío sin ningún tipo de elemento de seguridad, según lo informaron las autoridades brasileñas.

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La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad de puenting organizada en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo. De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente ocurrió cuando los responsables dieron la señal sin percatarse de que no contaba con la cuerda que la debía sostener.

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Así mismo, el video dejó en evidencia, el escalofriante momento en el que el cuerpo de Rodrigues cae en el suelo quedando completamente tendido, una imagen que ha causado consternación entre los internautas.

¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven que falleció en un actividad de salto en Brasil?

El comentado clip audiovisual, también captó la reacción de todas las personas que estaban en el lugar de los hechos, quienes advirtieron la falla apenas la joven descendió por el abismo.

La difusión del video, ha generado una fuerte conmoción no solo en territorio brasileño, sino también en otros países de la región, además de poner sobre la mesa el debate sobre la falta medidas y protocolos de seguridad en actividades extremas.

Así mismo, medios locales informaron que las autoridades iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades de los organizadores y esclarecer las circunstancias que llevaron a que se produjera la falla.

El caso ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, espacio en el que los usuarios han exigido mayores controles para este tipo de prácticas recreativas con el fin de evitar tragedias como la ocurrida en esta zona de Brasil.