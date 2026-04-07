Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo; esto fue lo que pasó

Carolina Gómez volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un emotivo momento junto a Yeferson Cossio. La reacción del creador de contenido no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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¿Qué regalo le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio?

A través de sus historias de Instagram, Carolina Gómez mostró el detalle con el que decidió recibir a Yeferson Cossio en el aeropuerto de San Andrés. En el video, la creadora de contenido aparece sosteniendo unas flores en la boca mientras espera la llegada del influenciador.

“Recogí a Yef con unas flores en la boca, soy una romántica”, escribió.

Carolina Gómez le regaló flores a Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

La escena llamó la atención no solo por la forma en que Carolina eligió entregar el obsequio, sino también por la reacción que tuvo Yeferson Cossio al recibirlo, la cual quedó registrada en el video.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al regalo de Carolina Gómez?

En la grabación compartida por Carolina Gómez también quedó registrada la reacción de Yeferson Cossio al verla. El influenciador, al notar el detalle, se acercó entre risas, la abrazó y comentó sobre la situación de manera espontánea.

“Amanecimos hormonales hoy, me vino a recoger”, dijo.

Posteriormente, tomó las flores y las olió, señalando que parecían recién arrancadas.

El momento generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la cercanía y humor de la pareja.

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¿Quién es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

Carolina Gómez es una creadora de contenido que se dio a conocer públicamente como pareja de Yeferson Cossio a inicios del 2023, luego de la relación del influenciador con Jenn Muriel.

Carolina Gómez, novia actual de Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

Desde entonces, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte videos relacionados con su vida diaria, retos y colaboraciones junto a Cossio.

Además, Carolina ha acompañado a Cossio en distintos proyectos personales, incluyendo viajes internacionales y procesos importantes en su vida. Con el tiempo, su presencia digital ha crecido, consolidándose como una figura reconocida dentro del entorno de creadores de contenido.