Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo; esto fue lo que pasó

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un regalo en el aeropuerto de San Andrés. Su reacción generó comentarios en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con un particular regalo
Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio con flores / (Foto del Canal RCN)

Carolina Gómez volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir un emotivo momento junto a Yeferson Cossio. La reacción del creador de contenido no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué regalo le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio?

A través de sus historias de Instagram, Carolina Gómez mostró el detalle con el que decidió recibir a Yeferson Cossio en el aeropuerto de San Andrés. En el video, la creadora de contenido aparece sosteniendo unas flores en la boca mientras espera la llegada del influenciador.

“Recogí a Yef con unas flores en la boca, soy una romántica”, escribió.

¿Qué regalo le dio Carolina Gómez a Yeferson Cossio?
Carolina Gómez le regaló flores a Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

La escena llamó la atención no solo por la forma en que Carolina eligió entregar el obsequio, sino también por la reacción que tuvo Yeferson Cossio al recibirlo, la cual quedó registrada en el video.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio al regalo de Carolina Gómez?

En la grabación compartida por Carolina Gómez también quedó registrada la reacción de Yeferson Cossio al verla. El influenciador, al notar el detalle, se acercó entre risas, la abrazó y comentó sobre la situación de manera espontánea.

“Amanecimos hormonales hoy, me vino a recoger”, dijo.

Posteriormente, tomó las flores y las olió, señalando que parecían recién arrancadas.

El momento generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron la cercanía y humor de la pareja.

Artículos relacionados

¿Quién es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

Carolina Gómez es una creadora de contenido que se dio a conocer públicamente como pareja de Yeferson Cossio a inicios del 2023, luego de la relación del influenciador con Jenn Muriel.

¿Quién es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?
Carolina Gómez, novia actual de Yeferson Cossio / (Foto del Canal RCN)

Desde entonces, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte videos relacionados con su vida diaria, retos y colaboraciones junto a Cossio.

Además, Carolina ha acompañado a Cossio en distintos proyectos personales, incluyendo viajes internacionales y procesos importantes en su vida. Con el tiempo, su presencia digital ha crecido, consolidándose como una figura reconocida dentro del entorno de creadores de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García Kimberly Reyes

Kimberly Reyes causó revuelo tras recrear audio viral de Karina García: "Amor, déjalo"

Kimberly Reyes recreó audio viral de Karina García junto a Santiago Vargas y Ana Karina Soto. El video generó reacciones en redes.

Felipe Peláez presumió a su hijo en redes sociales Talento nacional

Él es el hijo de Felipe Peláez que está dando de qué hablar tras mensaje en redes

Él es Juan José Peláez, el hijo de Felipe Peláez que también canta y ha despertado interés tras mensaje en redes sociales.

Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin J Balvin

Valentina Ferrer encendió redes con confesión sobre Justin Bieber y J Balvin

Valentina Ferrer reveló un gesto de Justin Bieber con J Balvin en un momento difícil y sorprendió en redes.

Lo más superlike

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena Viral

Actor de Marvel sufrió accidente en pleno rodaje y cayó al vacío en impactante escena

Actor de Marvel cayó al vacío durante una escena de acción y generó preocupación en el set de grabación.

Marilyn Patiño habló de su relación con Beba. La casa de los famosos

Marilyn Patiño calificó a sus excompañeros de La casa de los famosos y Beba llevó la peor parte; ¿qué dijo?

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos