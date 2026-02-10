Manelyk se pone la camiseta y calienta motores para el Mundial 2026

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse y una de las figuras que se sumó con entusiasmo a esta antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue Manelyk, quien compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

Pues lució con orgullo la nueva camiseta de la Selección de México, dejando claro que el espíritu futbolero ya se vive con anticipación.

¿Cómo luce la camiseta que mostró el orgullo mexicano de Manelyk?

La prenda que eligió Manelyk no fue cualquier camiseta, se trata del nuevo uniforme verde de la Selección de México, una pieza cargada de simbolismo, el diseño incorpora un gráfico inspirado en la Piedra del Sol, uno de los mayores emblemas culturales del país, evocando además aquel recordado modelo que México utilizó durante el Mundial de Francia 1998.

Los detalles en blanco y rojo complementan el diseño y refuerzan los colores patrios, mientras que el lema “Somos México” se convierte en una declaración de identidad y pertenencia.

Esta combinación de historia, cultura y fútbol fue celebrada por los seguidores, quienes destacaron que no se trata solo de un uniforme deportivo, sino de una representación visual del orgullo nacional.

¿Por qué Manelyk conectó con fans de toda Latinoamérica?

Comentarios desde Colombia, México y otros países reflejaron cómo el Mundial trasciende fronteras y despierta emociones compartidas, muchos seguidores expresaron su ilusión por apoyar a sus selecciones, mientras otros destacaron el impacto de ver a figuras públicas sumarse a la conversación mundialista desde ahora.

Así vive Manelyk la fiebre mundialista desde las redes sociales. Foto | Canal RCN.

Manelyk logró conectar con esa emoción colectiva que se empieza a sentir a medida que se acerca la cita futbolística más importante del planeta y su mensaje fue claro, este Mundial no tomará a nadie desprevenido, ni en lo emocional ni en lo estético.

¿Manelyk está lista para vivir el Mundial como nunca antes?

Más allá de las fotografías, el mensaje implícito de la publicación apuntó a algo más profundo, la preparación emocional y cultural para un evento que marcará historia.

La prenda de Manelyk incluye detalles en blanco, rojo y el lema “Somos México”. (Foto: Canal RCN)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será especial por celebrarse en Norteamérica, sino porque promete ser una experiencia distinta, más inclusiva y más presente en la vida cotidiana de los fans.

Con publicaciones como esta, queda claro que el Mundial ya empezó fuera de la cancha, la expectativa crece, los colores se hacen visibles y la pasión por el fútbol se convierte, una vez más, en un punto de encuentro global.