Revelan video de cuando Valentino y Karola eran amigos

Así era la amistad entre Valentino Lázaro y Karola antes de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia
Valentino y Karola antes de La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Los influenciadores Valentino y Karola han acaparado la atención de miles de fanáticos de La casa de los famosos Colombia luego de su rivalidad en el reality.

¿Por qué Valentino y Karola se llevan mal en La casa de los famosos Colombia?

Los creadores de contenido han protagonizado varias discusiones en la competencia luego de que Karola ingresara como nueva participante a La casa de los famosos Colombia.

valentino contra karola en la casa de los famosos

La influenciadora llegó como nueva habitante del programa durante la gala de este 9 de febrero y tras su ingreso tuvo su primer enfrentamiento con Valentino luego de que ambos tuvieran varias diferencias de afuera.

Los famosos trabajaron en un podcast, por lo que tuvieron una leve cercanía, por la que lograron tener una amistad, pero poco después esta se desvaneció tras presentar algunos inconvenientes que provocaron una polémica pública en redes sociales, donde se lanzaban fuertes comentarios en contra del otro.

¿Valentino y Karola eran amigos?

Dimelo King, quien era el jefe de ambos antes decidió compartir un video en el que mostró a los dos en el mismo lugar abrazándose y mostrando la relación que había entre ellos.

karola con valentino antes eran amigos

Allí aprovechó y con humor agregó la canción "Los caminos de la vida", detallando que no todo era como él pensaba que iba a ser.

Tras la revelación, varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde algunos indicaron que les gustaría que ambos se reconciliaran, por lo que, algunos señalaron que quizás podrían volver amigos nuevamente tras estar en el programa; mientras que otros comentaron que esperan que sigan como rivales, pues les gusta ver dicha enemistad en el juego.

Cabe destacar que, Karola antes de entrar a La casa de los famosos Colombia agregó que no se haría amiga de Valentino como él ha hecho con sus otros rivales, pues no va a estar en la competencia para ser amigos, sino para desestabilizar la casa.

Por ahora, los famosos siguen con su rivalidad latente, protagonizando varias discusiones constantes, demostrando lo mucho que el uno quiere sacar al otro del reality.

Cabe recordar que, Valentino está en placa de nominación por Marilyn Patiño y Sara Uribe, las más reciente eliminadas.

