La Jesuu reapareció devastada tras la muerte de un ser querido: "me arrebataron un hermano"

Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu recientemente causó conmoción en sus redes sociales tras revelar que se encuentra de luto tras el fallecimiento de un ser querido.

¿Cuál fue el ser querido de la Jesuu que falleció en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, reapareció pero esta vez no con noticias muy alentadoras, pues por medio de sus historias se mostró bastante afectada por la lamentable noticia de la muerte de uno de sus amigos más cercanos.

"Esto no puede estar pasando otra vez parce", escribió la influencer en una primera historia. Segundos después dejó el siguiente mensaje en el que dejó claro sobre qué le sucedió: "Otra vez la vida me quita la posibilidad de despedirme de uno de los mío por estar al otro lado del mundo, ¿por qué Brei?".

En otro video que grabó desde la ventana de un avión, la joven expresó su profundo dolor por la pérdida de quien describió como a un hermano que la vida le arrebató.

¿Por qué La Jesuu está de luto? Esto reveló la creadora de contenido

Más adelante, la recordada exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 compartió un estremecedor video con el que revivió uno de los tantos momentos que vivió con el joven fallecido, allí, junto a su grupo de amigos, se les ve disfrutar de lo que fue una noche de diversión.

Este fue el ser querido que perdió La Jesuu.

"Nadie nos va a quitar lo vivido amor, las pijamadas bien locos, los consejos, el día que estuvimos 24 horas en la piscina, los regaños, todo todo mi pollo", escribió Ruiz junto a la mencionada grabación.

Además, no perdió la oportunidad para reiterarle todo su amor a persona que, aunque ya no estará físicamente en este plano, permanecerá para siempre intacto en su memoria, "Te amo donde quiera que estés", le dijo.

La Jesuu conmueve en redes tras compartir que perdió un ser querido.

Por ahora, la creadora digital y habitante de la casa más famosa del país en su segunda temporada, no ha revelado más detalles de lo ocurrido con su amigo 'Brei', lo que si dio a entender por medio de su publicación, es que en este momento estaría lejos del lugar en el que falleció esta persona tan especial.