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Reconocida modelo y exreina del Carnaval de Barranquilla se casó: ¿quién es su esposo?

En las últimas horas, reconocida exreina del Carnaval de Barranquilla se casó con románticas fotos que salieron a la luz.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida modelo y exreina del Carnaval de Barranquilla se casó: ¿quién es su esposo?
¿Quién es la reconocida modelo que se casó? | Foto: Freepik

En los últimos días, el nombre de reconocida modelo, exreina del Carnaval de Barranquilla y creadora de contenido digital ha acaparado la atención mediática tras anunciar mediante sus redes que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, pues se casó.

Además, la noticia ha generado gran conmoción por parte de los internautas, quienes se han visto orgullosos tras el importante momento por el que está atravesando en estos momentos la exreina de belleza.

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¿Quién es la exreina del Carnaval de Barranquilla que se casó en las últimas horas?

Reconocida modelo y exreina del Carnaval de Barranquilla se casó: ¿quién es su esposo?
Así reveló Melissa Cure que se casó. | Foto: Freepik

El nombre de Melissa Cure se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser la exreina del Carnaval de Barranquilla 2024, sino que también, al revelar que se casó hace pocos días.

La noticia de su compromiso fue principalmente confirmada mediante unas fotografías en sus redes sociales en donde les anunció a sus seguidores que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

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Así también, el pasado 4 de abril, Melissa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 335 mil seguidores en donde compartió un emotivo video acerca de su boda, pues, expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Para toda la vida, 04/04/2026 J&M”, agregó Melissa en la descripción de la publicación.

Con base en estas emotivas palabras, los internautas se sorprendieron con todos los detalles con los que contó Melissa en su boda, pues contó con la asistencia de varias personas más allegadas a su vida.

Reconocida modelo y exreina del Carnaval de Barranquilla se casó: ¿quién es su esposo?
¿Quién es el esposo de Melissa Cure? | Foto: Freepik

¿Quién es el hombre con el que Melissa Cure se casó hace pocos días?

Tras el especial matrimonio que llevó a cabo Melissa Cure, varios internautas se han preguntado acerca de quién es el hombre con el que se casó la exreina del Carnaval de Barranquilla.

El guapo hombre con el que se casó Melissa fue con Jorge Almeira, quien tiene sus redes sociales en privado, pues, a diferencia de su esposa, prefiere estar alejado del medio público.

Así también, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como Adriana Lucía, Michelle Char y Estefanía Duque, se pronunciaron al respecto tras la especial boda que se llevó hace pocos días.

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