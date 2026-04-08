Mariana Zapata desata controversia tras lanzar comentario sobre Karina García y Altafulla: ¿qué dijo?

Mariana Zapata, una de las actuales participantes de La casa de los famosos Colombia, recientemente capturó la atención al referirse a Karina Garcíadurante una conversación que sostuvo con Valentino Lázaro.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio a raíz de un diálogo entre Mariana y Valentino, en el que ambos abordaron el tema sobre la eliminación en voto negativo, un cambio en las reglas de juego que ha llevado a que, en anteriores temporadas hayan salido participantes muy fuertes.

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Una de ellas fue Karina García, quien en la temporada anterior se despidió para siempre de la competencia luego de que el público tomara la decisión de sacarla del juego.

¿Por qué Mariana Zapata y Valentino Lázaro se refirieron a Karina Zapata?

Y fue esto justamente de lo que hablaron ambos participantes, pues de acuerdo con Zapata, Karina era una de la participantes con más respaldo en la temporada anterior.

"Y Karina era super fuerte, si ella no hubiese salido en esa semana en negativo ella no sale", señaló Mariana. Por su parte Lázaro afirmó, que, de no haber sido eliminada, ella habría llegado a la final con Melissa Gate.

Mariana Zapata aseguró que Altafulla ganó por el apoyo de Karina. Foto | Canal RCN.

Además de asegurar que la antioqueña fue una de las fichas claves en la temporada 2, Mariana lanzó una inesperada afirmación, pues, a su criterio Andrés Altafulla, expareja de Karina, también ganó gracias al apoyo que recibió por parte del fandom de la mujer votó por él.

Cabe señalar que, en la primera temporada, quien salió en voto negativo fue la actriz Martha Isabel Bolaños, quien también fue una de las fuertes de ese momento y tuvo que despedirse de la competencia.

Frente a lo que podría pasar este año, aún se desconoce por completo si se llevará a cabo esta misma dinámica, por ahora, los participantes continúan jugando y dispuestos a todos para asegurarse un lugar en lo que queda de juego, pues si algo ha quedado claro, es que muchos llegaron a la casa dispuestos a todo para ganar.