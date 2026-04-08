Así reaccionó La Liendra al anuncio de "embarazo" de Dani Duke

La creadora de contenido Dani Duke sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar públicamente que estaba embarazada. Sin embargo, rápidamente dejó claro que no era lo que todos esperaban. Ante el inesperado anuncio, La Liendra reaccionó en los comentarios de la publicación original.

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¿Dani Duke y La Liendra esperan a su primer hijo juntos?

En las últimas horas, Dani Duke sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al compartir un corto audiovisual en el que presumió una enorme pancita, muy similar a la de un embarazo en etapa inicial.

Dani Duke sorprende con anuncio de embarazo y desata revuelo en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aunque la imagen emocionó por sí sola, fueron las palabras de la joven las que desataron la euforia de los internautas, quienes rápidamente se vieron desilusionados al notar que no se trataba de un embarazo real.

“Y sí, muchas ya lo presentían: estoy en embarazo…”,aseguró. Posteriormente, mencionó: “Mi abdomen se veía tan raro… que lo primero que pensé fue: estoy embarazada. Pero es el post vacaciones: inflamada, pesada y sin energía”, dejando claro que solo se trataba de pesadez por sus vacaciones y su alimentación.

Con esto, la creadora de contenido despejó las dudas de sus seguidores y puso fin a las especulaciones sobre un posible embarazo junto a La Liendra.

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¿Cómo reaccionó La Liendra, novio de Dani Duke, al anuncio de su supuesto embarazo?

Aunque hubo un sinfín de reacciones en redes sociales frente al supuesto embarazo de Dani Duke, fue la de su novio, La Liendra, la que se llevó toda la atención. Aunque se trataba de una broma que rápidamente fue aclarada, muchos se mantuvieron a la expectativa de cómo podría reaccionar el creador de contenido.

Dani Duke emociona a sus fans con noticia bomba sobre embarazo. (Foto Canal RCN).

Y es que, poco después de que Dani Duke realizara la publicación en su cuenta oficial de Instagram, La Liendra no dudó en comentar con una serie de emojis que dejaron claro que, lejos de emocionarse por la supuesta noticia del embarazo, el video le causó mucha gracia.

En cuestión de minutos, la interacción se viralizó y generó una ola de comentarios entre los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en reaccionar.