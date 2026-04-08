En las últimas semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital y comediante, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Juanda no solo se ha convertido en centro de atención mediática por parte de los internautas en las redes sociales al participar en el reality, sino que también, por algunos rumores circulados en redes sociales acerca de una presunta infidelidad a su esposa con una mujer.

Con base en esto, Sheila Gándara confesó en un video que prefiere mantenerse alejada del tema, pues no compartió con detalle cuál es su postura al respecto. Así también, Juanda Caribe le envió recientemente unas palabras en una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia a ella.

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¿Cuál fue el mensaje que Juanda Caribe le envió recientemente a Sheila Gándara?

Este fue el emotivo mensaje de Juanda Caribe a su esposa. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Juanda Caribe se ha destacado en las últimas semanas al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por sus polémicos comentarios, pues ha presentado diferencias con Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Sin embargo, Juanda Caribe se pronunció en horas de la mañana de este 8 de abril mediante una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia que tiene varios sentimientos encontrados, pues ha recordado con emotividad a Sheila Gándara, expresándole las siguientes palabras:

“Quiero enviarle un mensaje a Sheila Gándara, mi novia, mi amiga, mi team, mi todo. Mi amor, no sé hasta cuándo estaré aquí, pero quiero que sepas que no ha habido un momento en el día en el que no te sienta, no te vea, no anhele estar cerca de ti y a nuestra hija, nuestra pequeña Victoria. Hay noches o días en que no quiera dormir al lado de ustedes, mi amor por ustedes crece, las amo mucho, han sido tres meses de no verlas. Acá estoy siendo yo”, expresó Juanda Caribe.

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Aunque por el momento Juanda no se ha mantenido informado acerca de las polémicas que se han presentado tras algunos chats filtrados, Sheila no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuál fue el reciente mensaje que dejó Nicolás Arrita tras las recientes palabras de Juanda Caribe a su esposa?

¿Sheila Gándara se ha pronunciado ante el reciente mensaje de Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Sheila Gándara se ha mantenido discreta en sus redes sociales, pues, a pesar de ser reservada con sus cosas, Nicolás Arrieta comentó la reciente publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, expresando lo siguiente:

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