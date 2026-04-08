En las últimas horas, el nombre de Alina Lozano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras hacer una inesperada confesión acerca de su vida sentimental, pues hizo una aparente confesión en sus redes sociales.

La reconocida actriz colombiana y creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad para sincerarse con sus seguidores, en especial, por las decisiones que tomó en estos momentos de su vida al hacer una presunta confesión acerca de que se separó por una inesperada razón.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Alina Lozano acerca de su presunta separación?

Esta confesión hizo Alina Lozano acerca de una separación. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Alina Lozano no solo se ha destacado por demostrar su gran habilidad en el campo artístico y de las redes sociales, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida personal.

Por este motivo, Alina compartió en horas de la mañana de este miércoles 8 de abril mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 714 mil seguidores que tomó la decisión de separarse e internautas aseguran que se trata de Jim Velásquez, expresando las siguientes palabras:

Alina Lozano confesó que se separó del azúcar e internautas lo asocian con Jim Velásquez. | Foto: Freepik

“Sí, me separé, lo dejé porque me estaba haciendo daño, porque no me convenía, me estaba haciendo la vida pedacitos”, agregó Alina Lozano.

Con base en estas palabras, Alina aprovechó la oportunidad para confesar cuál fue la razón por la que tomó la decisión de separarse, haciendo una inesperada confesión:

“Realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa y muchísimo. Ese matrimonio entre la edad y esa parte tan diferente, pero también, tan arrolladora, no funcionó. Son cosas en la vida que son aprendizaje y soltarlo cuesta muchísimo. Lo dejé para siempre, espero sea así. No quiero volver ahí, ese matrimonio entre el azúcar y Alina se acabó”, agregó.

Con base en esto, miles de internautas generaron una gran variedad de reacciones al decir que tomó la decisión de separarse del azúcar, pues, se refleja que no le hace bien para su salud.

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¿Cómo han reaccionado los internautas tras la aparente confesión que hizo de su separación?

En el reciente video que compartió Alina Lozano, internautas generaron una gran variedad de reacciones en sus redes tras la confesión que hizo, pues confesó que se separó del azúcar.

Así también, internautas han reaccionado de la siguiente manera tras revelar que se separó del azúcar:

“Yo esperando a que Jim apareciera en cualquier momento”, “seguro es chiste”, “deja el azúcar por tu bien”, agregaron los internautas.

Aunque por el momento Alina no ha confirmado que se trató acerca de Jim Velásquez, internautas creen que una versión podría deberse a una presunta crisis en su matrimonio o, también, al dejar el azúcar para tener buenas condiciones de salud.