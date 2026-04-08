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Shakira revela las estrictas reglas que tiene con sus hijos: “No se habla del sufrimiento”

Shakira habló sobre las estrictas reglas que tiene en su casa con sus hijos y desató revuelo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira habla sobre las reglas que tiene con sus hijos frente al uso de celulares
Shakira detalla las reglas tecnológicas que aplica en la crianza de sus hijos. (Foto: AFP)

Shakiravolvió a dar de qué hablar tras revelar detalles sobre la forma en la que maneja el uso de la tecnología con sus hijos, sus palabras están generando una ola de reacciones en redes sociales.

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¿Qué dijo Shakira sobre las estrictas reglas que tienen sus hijos?

En una reciente entrevista que dio para RTVE Play, la cantante compartió aspectos de su vida personal relacionados con la crianza, especialmente sobre el acceso a dispositivos electrónicos dentro de su hogar.

Según explicó la barranquillera estableció límites claros para evitar que sus hijos estén expuestos constantemente a contenidos digitales.

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Shakira contó que sus hijos no tienen celular y que el acceso a dispositivos es limitado. Explicó que únicamente pueden usar un iPad bajo supervisión y solo los sábados en la mañana durante una hora.

Shakira habla sobre las reglas que tiene con sus hijos frente al uso de celulares
Shakira detalla las reglas tecnológicas que aplica en la crianza de sus hijos. (Foto: AFP)

“Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora”

Además, indicó que ha restringido el acceso a plataformas como YouTube, como parte de las medidas que ha tomado para controlar el contenido al que están expuestos.

La reconocida cantante señaló que estas decisiones están relacionadas con su interés en cuidar la salud emocional de sus hijos.

En ese sentido, Shakira mencionó que busca evitar que crezcan influenciados por lo que circula en redes sociales, que, desde su perspectiva, “la verdad no está ahí”.

Shakira habla sobre las reglas que tiene con sus hijos frente al uso de celulares
Shakira detalla las reglas tecnológicas que aplica en la crianza de sus hijos. (Foto: AFP)

¿Por qué Shakira limita el uso de tecnología en sus hijos?

También señaló que sus hijos han comprendido la importancia de no basar su percepción en lo que ven en internet.

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“Vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso”.

La barranquillera también habló sobre el reto que representa criar a niños en un entorno en el que la tecnología está presente de forma constante.

Durante la entrevista, expresó que se trata de una época en la que muchas personas muestran solo una parte de su vida, lo que puede influir en la forma en la que los menores interpretan la realidad.

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