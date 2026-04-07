El lanzamiento del último Tiny Desk dejó sorprendido al público al tratarse de la banda bogotana “Aterciopelados”, quienes siguen ganando reconocimiento internacional.

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¿Quiénes son “Aterciopelados”?

Aterciopelados es una de las bandas más influyentes en el rock colombiano y latinoamericano. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago fundaron este grupo musical a finales de los años 90 en Bogotá y se ha seguido consolidando a lo largo del tiempo con un mensaje de conciencia social y activismo ambiental.

La banda Aterciopelados a lo largo de su trayectoria (AFP/Ezequiel BECERRA)

¿Qué es Tiny Desk de NPR?

Los “Tiny Desk Concerts” son, como su nombre en inglés lo dice, una serie de conciertos acústicos y cercanos organizados por la famosa división de la radio pública estadounidense (NPR) en Washington. Fueron creados en el 2008 con el fin de ofrecer versiones más estrechas de las canciones más famosas de los artistas.

¿Cuándo fue el lanzamiento del Tiny Desk de Aterciopelados?

El lanzamiento del Tiny Desk de aterciopelados fue el 07 de abril del 2025 a través del canal oficial de NPR en Youtube. Con menos de 12 horas desde que se publicó, el video ya cuenta con más de 35.000 reproducciones en la plataforma.

¿Por qué Aterciopelados está participando en un Tiny Desk 3 décadas después de su fundación?

A lo largo de los años, Aterciopelados ha ido ganando reconocimiento internacional al tratarse de una banda alternativa de rock que trae consigo un mensaje social muy marcado; pero específicamente en el año 2026 la banda está celebrando el aniversario número 30 de uno de sus álbumes más importantes: “La Pipa de la Paz”.

Es por ello que los integrantes de la banda han tenido una serie de eventos que hacen parte del festejo; entre ellos el Tiny Desk y el show que darán el próximo 30 de octubre en el Movistar Arena, En Bogotá.

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¿Qué dijo Aterciopelados acerca de la celebración de los 30 años de su álbum “La Pipa de la Paz”

En medio del concierto acústico en Washington, Andrea Echeverri, la vocalista de la banda, dijo entusiasmada:

“Resulta que "La Pipa de la Paz" está cumpliendo 30 años (…) y vamos a celebrar esa belleza de mensaje y de álbum “

Además de ello, también anunció que harán versiones especiales de algunas de sus canciones en el concierto de la capital.