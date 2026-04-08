Sofía Jaramillo se le declaró a Nicolás Arrieta y causó furor en redes: ¿qué le dijo?

Sofía Jaramillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, recientente causó furor en redes al compartir sorpresivo video junto a Nicolás Arrieta, quien fue su compañero en el reality de convivencia.

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¿Por qué Sofía Jaramillo causó furor en redes sociales? Esta es la razón

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, publicó inesperado mensaje que no pasó desapercibo entre los internautas.

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Y es que, por medio de sus historias, la bella mujer caleña publicó un video en el que aparece junto a Nicolás, pero no solo eso, sino que también le dedicó unas sentidas palabras que dejaron en evidencia sus sentimientos por el creador de contenido.

"Te amo ¿ok? Estoy hormonal, Bye", fue el mensaje con la que la modelo acompañó la grabación.

En el comentado video, se puede observar una recopilación en la que Nicolás y Sofía son protagonistas, pues se trata de varios clips de algunos de los momentos que ambos vivieron al interior de la competencia cuando aún eran participantes.

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¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta frente al sorpresivo mensaje?

Cabe señalar que, a lo largo de la semanas que ambos estuvieron al interior de la casa más famosa del país, demostraron ante las cámaras gran afinidad, incluso, cuando la caleña fue eliminada de la competencia, aseguró que la impresión que tenía de Arrieta cambió, pues al darse la oportunidad de conocerlo se dio cuenta del gran ser humano que es.

Sofía Jaramillo le declaró su amor a Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Nicolás, quien desde hace algunas semanas hizo su debut como presentador en Buen día Colombia, reposteó la historia en su cuenta y le hizo saber a Jaramillo que el sentimiento es mutuo.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Juanda Caribe?

Además de la aparición relacionada con Nicolás, Sofía compartió un corto video en el que muestra a Juanda Caribe, quien en ese momento la está recordando durante una conversación, especialmente por su acento caleño y por su belleza.

Sofía Jaramillo compartió emotivo video junto a Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

Desde su salida de esta tercera temporada, la también chef y panadera se ha mostrado muy activa cumpliendo con sus proyectos, pero también ha dejado ver que es una de las seguidoras más fieles del programa.