Karen Sevillano llamó la atención al pronunciarse sobre la ruptura de Karol G y Feid; ¿qué dijo?

La ruptura entre Karol G y Feid ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Entre ellas, la de Karen Sevillano ha captado la atención de los internautas, quienes se preguntan qué opinó sobre la separación de la cantante colombiana.

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¿Qué ha pasado entre Karol G y Feid?

Karol G y Feid comenzaron su relación en 2023, consolidándose como una de las parejas más comentadas del género urbano. A pesar de su popularidad, la pareja mantuvo un perfil bajo, evitando mostrar constantemente detalles de su vida personal en redes sociales.

Karol G y Feid confirmaron el fin de su relación / (Foto de AFP)

Sin embargo, durante los últimos meses comenzaron a circular rumores sobre problemas en su relación, lo que despertó la curiosidad de los seguidores de ambos artistas.

Las especulaciones aumentaron hasta que Karol G decidió hablar públicamente sobre su situación, confirmando el fin de su vínculo con Feid.

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¿Qué dijo Karol G sobre su ruptura?

En una entrevista publicada en abril de 2026, Karol G explicó que fue ella quien decidió terminar la relación, priorizando su salud mental. Aunque no compartió detalles específicos de la decisión, señaló que se trató de un proceso difícil y que requirió enfrentar emociones intensas.

Karol G reveló detalles de su ruptura / (Foto de AFP)

La cantante destacó que atravesó momentos difíciles y que el final de la relación impactó su estabilidad emocional. Además, reflexionó sobre la importancia de reconocer cuándo es necesario soltar, aunque existan sentimientos fuertes.

"Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí".

Karol G también aseguró que sus etapas de mayor evolución han ocurrido cuando ha estado sola, lo que le permitió reconectar consigo misma y replantearse sus prioridades, fortaleciendo su identidad fuera de la relación.

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¿Qué dijo Karen Sevillano sobre Karol G?

Karen Sevillano no tardó en reaccionar a la noticia de la ruptura. En sus redes, comentó que, si Karol G está soltera y ella misma lo confirmó, entonces ya no se puede hablar de “trópicoquetas", haciendo referencia al nombre de un álbum reciente de la cantante.

"Si vieron que Karol G está soltera y ella misma lo confirmó significa que ya no estamos no trópicoquetas sino que nos estamos tropisolteras", destacó.

Tras haberse incluído en su comentario, entre risas, Sevillano aclaró que ella no estaba soltera. Su reacción generó cientos de interacciones entre internautas quienes, en un principio, pensaron que ella también podría estar atravesando probleman con Neider.