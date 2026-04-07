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Sara Corrales reveló el inconveniente que tuvo tras prepararse para la llegada de su bebé

Sara Corrales enterneció en redes al revelar varios detalles de cómo se prepara para recibir a su primera hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Corrales reveló el inconveniente que tuvo tras prepararse para la llegada de su bebé
Sara Corrales se prepara para la llegada de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales ha mantenido a sus seguidores atentos al proceso previo al nacimiento de su hija Mila. Aunque la actriz ha mostrado avances en la preparación, recientemente reveló un detalle que complicó la organización de todo lo necesario.

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¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre el nacimiento de su bebé?

La actriz ha captado la atención de sus seguidores al anunciar que Mila, su bebé, está próxima a nacer. Corrales ha compartido detalles de cómo ha preparado su hogar para la llegada, mostrando que hay espacios especialmente adaptados para el cuidado de la pequeña.

¿Qué ha dicho Sara Corrales sobre el nacimiento de su bebé?
Sara Corrales reveló que su bebé está próxima a nacer / (Foto de AFP y Freepik)

Entre los elementos que ya están listos se incluyen juguetes, ropa, accesorios y diversos implementos de cuidado personal. Los internautas destacan la organización y planificación que la actriz ha mostrado, considerando que se acerca un momento tan importante en su vida.

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¿Qué problema tuvo Sara Corrales antes de su embarazo?

Durante la preparación de las maletas para el hospital, Sara Corrales reveló un imprevisto que llamó la atención de sus seguidores.

Al momento de decidir qué ropa llevaría, la actriz compartió que le resultó difícil elegir la mejor opción, debido a la gran cantidad de prendas y recomendaciones que recibió.

"Decidí empezar a hacer la maleta con todas las recomendaciones que ustedes me hicieron y creo que estoy en problemas… tengo de todo", destacó.

Mientras preparaba la maleta para el hospital, Corrales se dio cuenta de que no podía decidir qué ropa sería la más adecuada para su bebé. Entre tantas opciones, pensaba en todas las posibilidades: si la niña nacía delgada, o si no; qué prendas serían las correctas para cada situación.

Finalmente, confesó que la única maleta que tenía realmente lista era la de artículos de cuidado personal, mientras la de ropa seguía en proceso de organización.

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¿Dónde nacerá la hija de Sara Corrales?

La hija de Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini, nacerá en México. Aunque la actriz es colombiana, la pareja tomó esta decisión por motivos de residencia, red de apoyo y estabilidad profesional.

¿Dónde nacerá la hija de Sara Corrales?
La hija de Sara Corrales y Damián Pasquini nacerá en México / (Foto de AFP y Freepik)

Sara y Damián llevan más de una década viviendo en México, y contarán con la compañía de su círculo cercano durante el parto. Además, la madre de la actriz y su mejor amiga viajarán desde Colombia para acompañarla.

Sara ha compartido que espera con entusiasmo el nacimiento y continúa mostrando actividad y bienestar durante todo el proceso, generando interés entre quienes la siguen en redes sociales.

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