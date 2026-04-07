Blessd causó furor tras presumir el lujoso avión que compró: así celebró su logro en redes

El cantante colombiano Blessd volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una noticia que llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron rápidamente a la publicación.

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¿Cómo anunció Blessd que compró su primer avión?

El 7 de abril, Blessd utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que había adquirido su primer avión. El anuncio se realizó a través de un carrusel de fotografías en el que mostró su nueva compra.

Blessd aunció la compra de su primer avión / (Foto de AFP y Freepik)

En las fotografías se evidencian distintos momentos: el artista subiéndose al avión, posando frente a él, sentado en un ala del avión y en la silla del piloto; también aparece junto a su camioneta, que es blanca.

¿Qué dijo Blessd tras la compra de su avión?

Junto a las imágenes, Blessd compartió un mensaje en el que expresó su emoción por alcanzar esta meta. En el texto, el artista destacó que se trataba de un objetivo que logró después de varios años de trabajo constante.

Aunque no reveló el precio del avión, Blessd mencionó que este logro representa un hito dentro de su familia, asegurando que es el primero en alcanzar algo así. En el mismo mensaje, agradeció a su entorno y reiteró su postura frente a la rivalidad en la industria, indicando que se enfoca en su propio proceso.

“No saben todo lo que me costó, no saben cuántas noches de rodillas le pedía a Dios poder cumplir este sueño”, escribió.

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¿Qué dijo Blessd sobre su hijo?

Este anuncio también se relaciona con otro momento importante en la vida personal del artista. En enero de 2026, Blessd confirmó que será padre por primera vez junto a Manuela QM.

Blessd está a la espera de su primer hijo / (Foto de AFP y Freepik)

Desde entonces, ha compartido distintos mensajes sobre la llegada de su hijo, a quien llamarán Caleb. En redes sociales, el cantante ha expresado que esta etapa representa un proceso de cambio en su vida, mencionando sentirse tranquilo y lleno de expectativa.

Tras anunciar la compra del avión, Blessd también hizo referencia a su hijo con una frase que no pasó desapercibida:

“Mi hijo ya tiene su avión propio y no ha nacido”.

En cuestión de segundos la publicación recibió miles de likes y generó comentarios de seguidores que aplaudieron los logros profesionales que 'El bendito' ha obtenido en esta nueva etapa personal.