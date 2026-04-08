Tebi Bernal es comparado con Ángela Aguilar por un polémico comentario

En La casa de los famosos Colombia 2026 ha habido un gran revuelo por la polémica relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, pues la creadora de contenido tenía su relación fuera de la competencia.

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De hecho, el deportista también tiene a su pareja, sin embargo, ya no se sabe cómo estén las cosas tras su cercanía con su compañera, ya que la mujer no ha mencionada nada sobre el tema.

Luego de toda la polémica sobre el supuesto falso shippeo entre Tebi y Alexa, en redes sociales han revelado un comentario que él le hizo a ella cuando Jhorman le pidió matrimonio.

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¿Cuál fue el comentario que Tebi Bernal dejó en una publicación de Alexa Torrex?

En redes sociales está circulando el pantallazo de un comentario que Tebi Bernal le dejó a Alexa Torrex en su cuenta oficial de Instagram, justo un mes antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Tebi Bernal causa revuelo y lo comparan con Ángela Aguilar. (Foto: Canal RCN)

Pues se trata del video de la pedida de mano que le hizo Jhorman Toloza a la participante del reality; clip que fue publicado con ella el pasado 14 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo que se ve en la grabación, es que, en medio de un concierto de J Balvin, el hombre se arrodilla en frente de todos y le pide matrimonio. Ella acepta, llora y lo abraza.

Sin embargo, hay un detalle que no pasaron desapercibido y que se viralizó en Twitter y es el comentario que le dejó Tebi a la publicación de su compañera, en donde escribe: “¡Ay, gorranegra!”

¿Por qué comparan a Tebi Bernal con Ángela Aguilar tras comentario en redes sociales?

Al sacar a la luz este comentario de Tebi Bernal, los internautas se preguntaron si era de verdad o producto de la inteligencia artificial, pero sí es real, pues si se busca el video en las redes de Alexa, sale tal cual el pantallazo.

Tebi Bernal genera controversia y lo comparan con Ángela Aguilar. (Foto: Canal RCN)

Es por esto que, el mensaje de Tebi provocó risa entre los usuarios de redes, porque fue comparado con Ángela Aguilar, quien le había dejado un comentario a Nodal y a Cazzu escribiendo “fan de su relación”.

Sin duda, todos entendieron la referencia y se rieron de la situación. Sin embargo, el shippeo entre los famosos no ha evolucionado y hasta el momento, se quedó como una simple cercanía, aunque esto ya generó malestar en sus respectivas parejas.