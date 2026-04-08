Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, apareció en redes con mensaje que llamó la atención

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales con un contenido que rápidamente captó la atención de los internautas, en medio del contexto que rodea su relación con Juanda Caribe.

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¿Qué ha pasado con Juanda Caribe y Sheila Gándara?

La situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara se ha mantenido en conversación pública, especialmente por la participación del humorista en La casa de los famosos Colombia.

En febrero de 2026, mientras Juanda Caribe se encontraba participando en el reality, comenzaron a circular en redes sociales una serie de capturas de pantalla que, según usuarios, correspondían a conversaciones privadas entre el humorista y otra creadora de contenido.

Juanda Caribe continúa llamando la atención en redes sociales / (Foto del Canal RCN)

Según lo que ha circulado en redes, la presunta infildelidad habría ocurrido en un momento en el que Gándara estaba embarazada de su hija, Victoria.

Tras esto, Sheila eliminó o archivó parte del contenido donde aparecía junto a Juanda y realizó transmisiones en vivo donde explicó que conoció la situación "de la misma manera que todo el mundo".

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

Dentro de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe ha reiterado en varias ocasiones un discurso enfocado en su familia. En distintas conversaciones con otros participantes, ha mencionado que su motivación principal es su hija y que su relación con Sheila Gándara es un pilar importante de su vida.

Juanda Caribe ha mencionado que su motivación principal es su hija / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos más comentados ocurrió en marzo, cuando recibió un beneficio que le permitió ver un mensaje de su familia. Tras ese instante, Juanda reaccionó emocionalmente frente a sus compañeros y aseguró que Sheila es “su mujer”, además de insistir en que su prioridad es su hija.

Debido a las condiciones del programa, el humorista no tiene acceso a lo que ocurre fuera de la casa, por lo que no conoce en detalle las reacciones que se han generado ni las decisiones que ha tomado Sheila en redes sociales.

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¿Qué mensaje de Sheila Gándara llamó la atención en redes?

En medio de este contexto, Sheila Gándara publicó un video en su cuenta de TikTok que generó múltiples interpretaciones. En el clip aparece cantando una canción cuya letra incluye la frase:

“Te lo advertí que si pasaba yo te iba a hacer llorar”.

Aunque no acompañó el video con una explicación directa, la publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas. Los internautas afirman que podría tratarse de una indirecta relacionada con la situación que atraviesa con Juanda Caribe.

Hasta ahora, Sheila ha señalado que no tomará una decisión definitiva sobre su relación hasta que Juanda salga del reality y puedan conversar personalmente. Sin embargo, este tipo de contenidos continúa alimentando la conversación en redes sobre el futuro de la pareja.