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Frutinovelas, la nueva tendencia que arrasa las redes sociales: ¿qué son y por qué están virales?

La tendencia de las frutas infieles ha estado arrasando las redes y te contamos por qué son virales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Frutinovelas, la nueva tendencia que arrasa las redes sociales: ¿qué son y por qué son virales?
¿Por qué las frutinovelas son tendencia en redes sociales? | Foto: Freepik

Desde hace varios días, miles de internautas han generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de un nuevo fenómeno que ha arrasado las redes sociales, el cual se trata de las frutinovelas.

Así también, varios navegantes han compartido varios videos compartidos en redes sociales tras reconstruir varias historias mediante este formado el cual ha sido uno de los más comentados por parte de los internautas.

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¿Qué son las frutinovelas y por qué arrasan las redes sociales desde hace varias semanas?

Frutinovelas, la nueva tendencia que arrasa las redes sociales: ¿qué son y por qué son virales?
Frutinovelas, la nueva tendencia de las redes sociales. | Foto: Freepik

Una de las nuevas tendencias que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas se trata acerca de las frutinovelas son un nuevo formato en el que se reconstruyen historias ya sea de algunos sucesos que han ocurrido en la industria del entretenimiento o en la vida cotidiana de muchas personas.

Este nuevo formato es principalmente protagonizado por frutas, quienes relatan mediante respectivos ingredientes, varios acontecimientos acerca de las historias que se han recreado con el paso de los días.

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¿Cómo se reconstruyen el formato de las frutinovelas en las redes sociales?

Frutinovelas, la nueva tendencia que arrasa las redes sociales: ¿qué son y por qué son virales?
Por este motivo, las frutinovelas han sido tendencia en redes. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que gracias a los avances tecnológicos que ha tenido la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, se han generado una gran variedad de ayudas para las personas no solo en su vid cotidiana, su entorno laboral, académico u algunas herramientas para tener ciertos consejos, sino que también, por la llegada de las frutinovelas.

Por ello, la Inteligencia Artificial, puede ayudar en construir los diálogos de estas historias y, también, al construir varias imágenes de frutas, las cuales tengan ciertos personajes específicos para que puedan ser agregados a una aplicación de edición y el internauta pueda construirlo

Entre tanto, miles de personas se han unido a esta nueva tendencia circulada en redes sociales, la cual no solo ha generado gran novedad por parte de los internautas, sino que también, por las historias que se han visto reflejadas.

Este fenómeno también se ha considerado como “las frutas infieles” tras la gran variedad de acontecimientos que se han relatado mediante las diferentes redes sociales en las que se han generado múltiples comentarios y reacciones al respecto.

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