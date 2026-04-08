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Marilyn Patiño reveló nuevos detalles de su conflicto con Luisa Cortina tras su eliminación; esto confesó

Marilyn Patiño explicó que su enfrentamiento con Luisa Cortina en La casa de los famosos fue por un malentendido.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño dio detalles de su conflicto con Luisa Cortina.
Marilyn Patiño dio detalles de su conflicto con Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Marilyn Patiño, reveló detalles de su fuerte enfrentamiento con Luisa Cortina.

Marilyn Patiño confesó cuáles fueron los motivos de su conflicto con Luisa Cortina.
Marilyn Patiño confesó cuáles fueron los motivos de su conflicto con Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué reveló Marilyn Patiño de su enfrentamiento con Luisa Cortina en La casa de los famosos Colombia 3?

Patiño confesó que sí existía un acuerdo con Cortina en el que buscaban sacar primero a las paisas de la competencia.

Sin embargo, reconoció que esa estrategia no funcionó porque, paradójicamente, fueron las paisas quienes mejor le cayeron y con quienes tuvo una convivencia más fluida.

La actriz aclaró que no tiene ningún problema personal con Luisa y que lo ocurrido fue simplemente un cruce de palabras en el que ambas levantaron la voz.

Según Patiño, lo que realmente le molestó fue que Cortina asegurara públicamente que tenían un pacto, cuando en realidad solo habían conversado sobre la posibilidad.

La caleña explicó que su molestia fue más por la manera en que se expuso la situación que por el contenido de la conversación.

La sincelejana, por su parte, no logró mantenerse en la competencia, pues no contó con el respaldo del público ni de sus compañeros.

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¿Cómo reaccionó Luisa Cortina a las declaraciones de Marilyn Patiño sobre su discusión en La casa de los famosos Colombia 3?

Hasta el momento, Luisa no ha dado su versión sobre lo ocurrido, aunque los seguidores esperan que pronto se pronuncie.

Marilyn fue eliminada el domingo 5 de abril al ser la menos votada por los televidentes.

Antes de salir, dejó nominado a Alejandro Estrada, lo que añadió tensión a la placa parcial de nominados.

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Su salida no solo removió las estrategias de los equipos, sino que también dejó en evidencia lo hostil que se ha vuelto el ambiente dentro de la casa.

Cada actividad se convierte en un escenario de señalamientos y discusiones, lo que mantiene a los participantes en constante conflicto.

Con menos concursantes en juego, las nominaciones se vuelven más intensas y cada decisión pesa más en el rumbo del programa.

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