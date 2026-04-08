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Karola terminó su relación sentimental con Eidevin en La casa de los famosos; ¿cómo reaccionó el actor?

Karola puso fin a su vínculo con Eidevin y afirmó que la convivencia estaba afectando su participación en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola le termina a Eidevin.

Karola decidió terminar su relación sentimental con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3.

Karola se siente desenfocada.
Karola se siente desenfocada por su relación con Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué terminaron Karola y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido decidió hablarle sin filtros al actor luego del mensaje que recibió de su prima por decisión del líder invisible.

La cartagenera confesó que esas palabras la hicieron reflexionar y que debía tomarlas como un consejo.

Con firmeza, le explicó a Eidevin que no entró al programa a buscar un noviazgo y que sentía que había descuidado su papel y su contenido por estar pendiente de la relación.

Karola expresó que no quería que se alejaran, pero que debían enfocarse en trabajar y mostrar sus talentos.

Para ella, las discusiones constantes estaban afectando su participación en el juego y no quería que eso siguiera ocurriendo.

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¿Cómo reaccionó Eidevin a su ruptura con Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Eidevin, sorprendido, le respondió que no entendía por qué salía con esa decisión, ya que el reality era de convivencia y podían llevar ambas cosas sin problema. Sin embargo, aceptó su postura y prometió dejar que cada uno siguiera su camino.

La cartagenera insistió en que la decisión beneficiaría a ambos, pues les permitiría enfocarse en lo que realmente importa: su desempeño en la casa y la conexión con el público.

Las declaraciones de Karola generaron una ola de comentarios en redes sociales. Algunos seguidores apoyaron su decisión, destacando que priorizó su carrera y su participación en el juego.

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Otros, en cambio, criticaron a Eidevin por enfocarse demasiado en los “shippeos” y no en su propio desempeño.

Ahora, la expectativa está puesta en si esta decisión tendrá repercusiones en la estrategia de Eidevin y su equipo.

Lo cierto es que Karola marcó un punto de quiebre en la dinámica del reality, mostrando que en La casa de los famosos las emociones también pueden convertirse en un reto para quienes buscan llegar a la final.

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