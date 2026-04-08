Marilyn Patiño arremetió contra Karola por su grosería en La casa de los famosos; ¿le cae mal?

Marilyn Patiño arremetió contra Karola luego de su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño no ve a Karola como la ganadora de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Marilyn Patiño se arrepiente de ingresar por segunda vez a La casa de los famosos Colombia 3?

La exparticipante ha dado sus impresiones sobre su segunda entrada a la casa más famosa del país.

Recordemos que la actriz ingresó nuevamente a la competencia por medio de las votaciones del público, sin embargo, aseguró que fue un error aceptar participar en el poder de la resurrección, ya que considera que los habitantes y los grupos del juego están muy herméticos y que no van a permitir que nadie más entre. Para ella, tratar de pertenecer a alguno de los equipos es una misión perdida.

La caleña también se refirió a los participantes que considera más fuertes. En su análisis, Alexa Torrex y Alejandro Estrada tienen grandes posibilidades de llegar a la final.

La cucuteña, por el respaldo que ha mostrado desde que entró, y el actor, por la manera en que se ha ganado seguidores gracias a su autocontrol y forma de responder.

Según Marilyn, esa capacidad de mantener la calma es lo que le ha permitido a Estrada consolidar apoyo entre los televidentes.

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¿Qué dijo Marilyn Patiño del juego de Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

Aunque reconoce que varios costeños cuentan con un fandom sólido, Patiño cree que son más los que no desean verlos avanzar.

Para ella, la forma en que se expresan y el vocabulario que utilizan termina jugando en contra de su permanencia.

La actriz fue contundente al afirmar que la grosería y la actitud altanera cansan al público, y que eso mismo le habría pasado a Karola.

En sus palabras, la cartagenera es talentosa, pero su altanería y mal vocabulario no le permitirán llegar a la final.

Marilyn dejó nominado a Alejandro Estrada y hoy se conocerá quiénes lo acompañarán en la placa parcial de nominados.

El líder invisible, por su parte, tiene la responsabilidad de vetar el poder de nominación de dos famosos y de dejar a alguien en riesgo desde el anonimato.