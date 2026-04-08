Actriz de Pa' seguirte queriendo se mostró llorando en redes sociales; ¿qué le pasó?

La actriz de Pa' seguirte queriendo, Nela González, conmovió al llorar en redes sociales.

Nela González se mostró conmovida por un animal que le derritió el corazón. (Foto Canal RCN)

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¿Qué mostró Nela González en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores?

La venezolana mostró lo afectada que quedó luego de conocer un perro en las playas de Cartagena que se encariñó con ella y no se quería quedar en ese lugar.

En el video compartido en su Instagram, se le puede ver alejándose en una lancha de la playa mientras el canino lloraba e intentaba alcanzarlos, pero el agua lo hizo imposible.

La escena hizo que Nela no pudiera contener las lágrimas y la impotencia de tener que dejar al animal a su suerte.

La publicación emocionó a sus seguidores, quienes le expresaron apoyo y recordaron lo difícil que es encariñarse con un animal que no se puede adoptar.

González se encuentra actualmente en las grabaciones de la nueva serie del Canal RCN, donde interpreta a Renata.

La producción sigue avanzando y pronto se conocerá la fecha de estreno, para continuar la historia de Mauricio, Dany e Isabel.

La reacción de Nela fue espontánea y sincera, lo que generó empatía entre sus seguidores.

Nela no solo es reconocida por su talento en la actuación, sino también por la manera en que conecta con las personas a través de sus vivencias.

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¿Nela González participó en MasterChef Celebrity Colombia?

Nela González regresa a la televisión luego de haber sido finalista en MasterChef Celebrity 2023.

Su paso por el programa culinario le permitió mostrar otra faceta, la de creadora de contenido gastronómico, compartiendo recetas y experiencias en sus plataformas digitales.

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Su regreso a la ficción televisiva genera expectativa, pues su personaje promete ser clave en la trama que continúa la historia de Pa’ quererte.

Nela González sigue consolidando su carrera en Colombia, demostrando que su talento y carisma la mantienen vigente en la industria del entretenimiento.