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Beba tuvo inesperada reacción al abrir el sobre de La casa de los famosos; ¿qué le salió?

Beba mostró su frustración al abrir el sobre en La casa de los famosos y descubrir que la suerte no estaba de su lado.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Beba reaccionó al sobre.
Beba reaccionó al sobre que abrió en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Beba y Aura Cristina Geithner tuvieron mala suerte en La casa de los famosos Colombia 3.

Beba tuvo mala suerte.
Beba tuvo mala suerte en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué sobre agarró Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 7 de abril, los participantes vivieron una prueba de presupuesto en la que debían pasar nueve horas moderando su vocabulario.

Por cada mala palabra, los puntos del presupuesto iban disminuyendo. Al final, los famosos no lograron acumular todos los puntos necesarios para el mercado, por lo que enviaron a la deportista y a la cantante a escoger los alimentos de la semana en la alacena.

Durante la actividad, Beba tomó uno de los tres sobres disponibles. En cada uno había un multiplicador del presupuesto: x2, x3 y x0.

La barranquillera tuvo tan mala suerte que escogió el que no multiplicaba nada, dejando a ambas con el mismo presupuesto inicial.

Su reacción fue inmediata, asegurando que siempre ha tenido mala suerte y pidiendo a Aura Cristina que no revelara lo ocurrido a los demás habitantes.

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¿Qué decisiones tiene que tomar hoy el líder invisible de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras tanto, el líder invisible continúa siendo una figura clave en la dinámica del juego. Desde la clandestinidad, tiene la responsabilidad de nominar y vetar el poder de nominación de dos compañeros, lo que cambia por completo las estrategias de la gala.

Además, asignó las tareas de la casa, y aunque la mayoría de los participantes quedaron conformes con sus funciones, la tensión por las decisiones sigue presente.

La responsabilidad de elegir recayó sobre ellas, y aunque fue un golpe de azar, la barranquillera asumió la carga emocional de la decisión.

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Aura Cristina, por su parte, trató de mantener la calma y acompañar a su compañera en el momento difícil.

Hoy, además, se conocerá la placa parcial de nominados y quiénes acompañarán a Alejandro Estrada, que ya está en riesgo por decisión de la última eliminada, Marilyn Patiño.

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