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Luly Bossa enfrenta nueva pérdida y se despide de importante integrante de su familia: ¿quién?

Luly Bossa despidió a su hermana con un emotivo mensaje y atraviesa un nuevo momento de duelo en su vida.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luly Bossa está de luto y despide a su hermana con emotivo mensaje
Luly Bossa está de luto y despide a su hermana con emotivo mensaje. (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

La actriz colombiana Luly Bossa atraviesa un nuevo momento de dolor tras confirmar el fallecimiento de un familiar muy cercano.

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La noticia fue compartida por la propia artista a través de sus redes sociales, donde publicó un sentido mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

La pérdida se suma a una etapa difícil en su vida, marcada por el duelo y los recuerdos de quienes han sido fundamentales en su historia personal.

Luly Bossa atraviesa nuevo duelo y se despide de importante familiar
Luly Bossa atraviesa nuevo duelo y se despide de importante familiar (Foto Canal RCN)

¿Quién es el familiar de Luly Bossa que falleció?

Se trata de su hermana, a quien llamaba cariñosamente “Choni”. A través de una publicación en Instagram, la actriz expresó el profundo amor y agradecimiento que sentía por ella, recordando momentos significativos que compartieron a lo largo de los años.

En su mensaje, Luly destacó el apoyo incondicional de su hermana, especialmente en etapas complejas de su vida. También evocó recuerdos cotidianos, viajes, risas, abrazos y proyectos que construyeron juntas, dejando ver el fuerte vínculo que las unía.

La actriz también reveló que tuvieron un último encuentro el pasado 4 de marzo, un momento que hoy cobra un significado especial. Según sus palabras, ese abrazo fue una despedida sin que ella lo supiera en ese instante.

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En medio de su mensaje, expresó su deseo de que su hermana se reencuentre con su hijo y encuentre paz, reflejando la fe que la ha acompañado en los momentos más difíciles.

¿Cuándo falleció el hijo de Luly Bossa?

Esta despedida llega poco tiempo después de uno de los momentos más dolorosos que ha enfrentado la actriz: la muerte de su hijo, Ángelo Bossa, en marzo de 2024.

El joven falleció a los 22 años tras enfrentar complicaciones derivadas de la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente los músculos. Desde su diagnóstico a los 11 años, Luly se convirtió en su principal apoyo, acompañándolo en cada etapa de su proceso.

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La actriz compartió abiertamente esa lucha en redes sociales, mostrando su fortaleza y el amor incondicional que sentía por su hijo. Su fallecimiento generó una ola de solidaridad y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del medio.

Ahora, con la partida de su hermana, Luly Bossa enfrenta un nuevo capítulo de duelo. A pesar del dolor, sus palabras reflejan gratitud, fe y la esperanza de un reencuentro espiritual con sus seres queridos.

Sus seguidores no han tardado en enviarle mensajes de apoyo, acompañándola en este difícil momento y reconociendo su fortaleza frente a las pérdidas que ha tenido que enfrentar.

Luly Bossa vuelve a vestirse de luto y se despide de su hermana
Luly Bossa vuelve a vestirse de luto y se despide de su hermana (Foto Canal RCN)
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