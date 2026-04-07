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Los famosos usaron sus oportunidades para descubrir al líder invisible: ¿quién se quedó con la inmunidad?

Los famosos usaron sus oportunidades para descubrir al líder invisible y definir quién se quedó con la inmunidad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Participantes intentaron descubrir al líder invisible y perdieron todas sus oportunidades
Participantes intentaron descubrir al líder invisible y perdieron todas sus oportunidades (Foto Canal RCN)

La tensión en La casa de los famosos Colombia sigue en aumento tras la llegada del líder invisible, una dinámica que cambió por completo la estrategia dentro de la competencia.

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Aunque los participantes tenían varios días para analizar y descubrir quién estaba detrás de las decisiones, la ansiedad y la presión del juego los llevaron a actuar más rápido de lo esperado.

En tan solo un día, agotaron todas sus oportunidades para intentar arrebatarle la inmunidad al líder, sin lograr acertar.

¿Quién es el líder invisible de la semana?

El encargado de este rol es Valentino, quien obtuvo el liderazgo tras una reñida definición frente a Eidevin. Ambos empataron en la prueba del conteo de estrellas, por lo que el público tuvo la última palabra.

Con el 53 % de los votos, Valentino se quedó con el beneficio, pero con una condición clave: debía mantener su identidad en secreto. Este poder le permite tomar decisiones estratégicas sin ser descubierto, lo que añade un componente de incertidumbre dentro de la casa.

Su primera jugada fue mover fichas dentro de la convivencia. Decidió intercambiar habitaciones, enviando a Alexa del cuarto tormenta al cuarto calma y trasladándose él mismo en sentido contrario.

La reacción de ambos no pasó desapercibida. El cambio generó incomodidad y emociones intensas, incluso con lágrimas, lo que ayudó a reforzar la estrategia de Valentino: despistar a sus compañeros.

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El propio participante explicó que incluirse en el movimiento fue una forma de evitar sospechas y hacer creer que las decisiones venían de alguien más.

Valentino se convirtió en el líder invisible y causó estragos dentro de la casa.
Valentino se convirtió en el líder invisible y causó estragos dentro de la casa. (Foto Canal RCN)

¿Quién se robó la inmunidad del líder invisible?

Todos los participante contaban con tres oportunidades para ingresar al confesionario y señalar quién creía que era el líder invisible. Si acertaban, podían quedarse con su inmunidad, un beneficio clave para asegurar su permanencia en la competencia.

Sin embargo, la estrategia colectiva no funcionó.

El primero en intentarlo fue Campanita, quien señaló a Tebi como el posible líder, pero su teoría resultó incorrecta.

Luego, Alejandro Estrada apostó por Juanda Caribe, sin éxito. Finalmente, Beba utilizó la última oportunidad disponible al sospechar de Alexa, pero tampoco logró acertar.

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Aunque ya no quedaban intentos oficiales, Mariana Zapata también expresó su sospecha, apuntando nuevamente a Juanda Caribe, confirmando la confusión general dentro del grupo.

Al final, Valentino logró mantener su identidad en secreto y conservar su inmunidad, mientras que los demás participantes quedaron sin opciones para revertir la ventaja del líder.

La decisión de gastar todas las oportunidades en el primer día no pasó desapercibida. Incluso los presentadores cuestionaron la rapidez con la que actuaron los famosos, dejando claro que, en este punto del juego, cada movimiento puede marcar la diferencia.

Campanita, Alejandro, Beba y Mariana usaron las oportunidades del robo de inmunidad
Campanita, Alejandro, Beba y Mariana usaron las oportunidades del robo de inmunidad (Foto Canal RCN)
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